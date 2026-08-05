Totaj përuron Shtëpinë për të Moshuar dhe Personat pa Përkujdesje Familjare në Prizren
Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar se është përuruar Shtëpia për të Moshuar dhe Personat pa Përkujdesje Familjare në lagjen Dardania, një investim që synon të përmirësojë shërbimet sociale dhe mirëqenien e qytetarëve.
Në ceremoninë e përurimit morën pjesë edhe drejtori i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Fatmir Memaj, si dhe bashkëpunëtorë të tjerë komunalë.
Sipas Totajt, ky institucion përfaqëson një investim të rëndësishëm dhe dëshmon përkushtimin e komunës për ndërtimin e një shoqërie më solidare dhe gjithëpërfshirëse.
Ai theksoi se Shtëpia për të Moshuar dhe Personat pa Përkujdesje Familjare do të ofrojë kujdes, mbështetje dhe trajtim dinjitoz për të moshuarit dhe personat pa përkujdesje familjare, duke e cilësuar atë si një tjetër dëshmi të angazhimit të institucioneve lokale për ta vendosur mirëqenien e qytetarëve në qendër të investimeve. /Telegrafi/