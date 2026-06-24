Toshkovski: Udhëheqësi i rinsisë "Të Majtës" u arrestua sepse u bërtiti "vrasës" fëmijëve 14-vjeçarë, jo për shkak të flamurit palestinez
Ministri i MPB-së, Pançe Toshkovski njoftoi sot se arrestimi i fundit i kryetarit të rinisë së partisë "E Majta", Andrej Kuçulovski, nuk ndodhi sepse ai shfaqi flamurin palestinez në ndeshjen e Kampionatit Botëror të Hendbollit Shkollor midis Maqedonisë dhe Izraelit, por sepse ai bërtiti "vrasës, vrasës".
Ai deklaroi gjatë interpelancës kundër tij nga Kuvendi se Kuçulovski po u drejtohej fëmijëve 14 dhe 16 vjeç.
"Nuk doja ta ndaja këtë lloj informacioni me publikun, por ky është një fakt. Tani çfarë duhej të kishte bërë policia, t'ia kishte rregulluar flokët?", e pyeti Toshkovski deputeten e "Të Majtës", Jovana Mojsoska.
Në fund të prillit, Ministria e Brendshme lëshoi një deklaratë se udhëheqësi i rinisë "Së Majtës" kishte shfaqur një flamur palestinez në ndeshje dhe, sipas ligjit, ata donin të parandalonin dhunën dhe sjelljen e padenjë./Telegrafi/