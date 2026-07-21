Toshkovski: Shteti ka vënë në funksion të gjitha kapacitetet për të kapërcyer krizën në Gostivar, rasti do të sqarohet plotësisht dhe do të ketë përgjegjësi
Ministri i Brendshëm, Pançe Toshkovski, sot, si pjesë e delegacionit qeveritar, së bashku me Ministrin e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Muamet Hoxha, Ministrin e Shëndetësisë Sasho Klekovski, Drejtorin e Shërbimit për Punë të Përgjithshme dhe të Përbashkëta Ivica Tomovski dhe Zëdhënësen e Qeverisë Marija Miteva, vizituan Gostivarin, ku u zhvilluan aktivitete për koordinimin e institucioneve dhe marrjen e masave për tejkalimin e situatës së shkaktuar nga ndotja e sistemit të furnizimit me ujë në komunë, njoftojnë nga MPB.
Toshkovski theksoi se Qeveria, menjëherë pas rekomandimit të Grupit të Vlerësimit, mori vendim për shpalljen e gjendjes së krizës në territorin e Komunës së Gostivarit, me qëllim që të vihen në funksion të gjitha mekanizmat shtetërorë në dispozicion dhe kapacitetet e ekspertëve për normalizimin sa më të shpejtë të situatës.
"Shteti ka ndërhyrë me të gjitha kapacitetet e tij sepse prioriteti ynë është normalizimi i situatës sa më shpejt të jetë e mundur dhe sigurimi i ujit të sigurt për qytetarët. Ekipet e ekspertëve tashmë po punojnë në terren, duke kryer analiza të hollësishme të sistemit të furnizimit me ujë dhe duke marrë mostra në disa lokacione. Nuk do të nxjerrim përfundime të nxituara, por do të veprojmë vetëm në bazë të analizave të ekspertëve dhe rekomandimeve të ekspertëve", theksoi Toshkovski.
Ai theksoi se derisa analizat të përfundojnë plotësisht dhe institucionet kompetente të konfirmojnë se uji është i sigurt, qytetarët duhet t'i përmbahen vazhdimisht rekomandimeve të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë dhe autoriteteve shëndetësore.
"Nuk do të spekulojmë dhe as nuk do të japim vlerësime se kur uji mund të përdoret përsëri. Qytetarët do të informohen në kohën e duhur sapo ekspertët të përfundojnë analizat dhe të konfirmojnë se janë përmbushur të gjitha kushtet për përdorim të sigurt. E vetmja gjë e rëndësishme në këtë moment është të ndiqen rekomandimet e institucioneve kompetente, në mënyrë që të dilet nga kjo situatë sa më shpejt dhe në mënyrë të sigurt", theksoi Toshkovski.
Lidhur me procedurën për përcaktimin e përgjegjësisë, Ministri informoi se MPB po vepron në koordinim të plotë me Prokurorinë Publike.
"Ministria e Brendshme vazhdon intensivisht të sigurojë prova, ndërsa Prokuroria Publike e zhvillon procedurën në përputhje me kompetencat e saj ligjore. Kushdo që gjendet përgjegjës do të trajtohet në përputhje me ligjin, pa përjashtim", theksoi ministri Toshkovski./Telegrafi/