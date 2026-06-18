Toshkovski: Nuk guxojmë të lejojmë që dhuna nga shtëpia të zhvendoset në shkolla, ajo duhet të njihet dhe të parandalohet para se të bëhet vepër penale
Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, mori pjesë sot në ngjarjen me rastin e fillimit të projektit “Ndërprerja e ciklit të dhunës – parandalimi sistematik i dhunës në familje dhe dhunës mes bashkëmoshatarëve përmes sistemit arsimor”, i organizuar në Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Në fjalimin e tij, ministri Toshkovski theksoi se të dhënat në dispozicion nga Ministria e Punëve të Brendshme tregojnë rritje serioze si të dhunës në familje ashtu edhe të dhunës mes bashkëmoshatarëve, duke theksuar se ekspozimi ndaj dhunës në familje është një nga faktorët më të rëndësishëm të rrezikut për sjellje agresive te fëmijët dhe të rinjtë.
“Gjatë periudhës nga 1 janari deri më 28 maj të këtij viti janë regjistruar 768 vepra penale që kanë të bëjnë me dhunën në familje, kundrejt 460 në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, që paraqet një rritje prej 67 për qind. Vetëm në dy javët e para të qershorit janë regjistruar edhe 89 vepra të reja penale në këtë fushë”, deklaroi ministri Toshkovski.
Ai theksoi se Ministria e Punëve të Brendshme reagon shpejt dhe me vendosmëri në rastet e dhunës në familje. Gjatë këtij viti janë paraqitur 601 kallëzime penale, ndërsa masa të ndjekjes penale janë ndërmarrë ndaj 609 personave.
Duke iu referuar gjendjes së dhunës mes bashkëmoshatarëve, ministri informoi se këtë vit janë regjistruar 93 incidente në 64 shkolla, që paraqet rritje krahasuar me vitin e kaluar.
“Veçanërisht shqetësues është fakti se dhuna ndaj fëmijëve është dyfishuar më shumë, ndërsa vepra penale e përdhunimit të fëmijës nën moshën 15-vjeçare është regjistruar gjashtë herë, krahasuar me vetëm një rast në periudhën e vitit të kaluar. Këto janë të dhëna që nuk guxojnë të mbeten pa reagim”, theksoi Toshkovski.
Ministri nënvizoi se reagimi penal-juridik është i domosdoshëm, por se një zgjidhje afatgjatë mund të arrihet vetëm përmes parandalimit në kohë, identifikimit të hershëm të rreziqeve dhe veprimit të koordinuar institucional.
Ai theksoi rëndësinë e shkëmbimit të informacionit ndërmjet policisë, shkollave dhe qendrave për punë sociale, me qëllim identifikimin në kohë të fëmijëve të ekspozuar ndaj dhunës dhe parandalimin e pasojave të mëtejshme negative.
Ministria e Punëve të Brendshme mbështet plotësisht hartimin e një protokolli të unifikuar për veprim në rastet e dyshimit për dhunë dhe do të vazhdojë me trajnime të vazhdueshme të nëpunësve policorë për njohjen e hershme të shenjave të dhunës në familje, veçanërisht kur viktima ose dëshmitarë janë fëmijët.