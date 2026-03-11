Tifozët e Real Madridit kanë zgjedhur trajnerin e ri, nuk do ta besoni të preferuarin e tyre
Alvaro Arbeloa përballet me një detyrë shumë të vështirë për të vazhduar si trajner i Real Madridit sezonin e ardhshëm. Trajneri spanjoll mori drejtimin e ekipit në mes të sezonit pas largimit të Xabi Alonsos, por rezultatet dhe performanca e ekipit nuk kanë arritur ta bindin bordin e klubit.
Me afrimin e fundit të sezonit, klubi nga Santiago Bernabeu tashmë po punon për të gjetur një menaxher të ri për të udhëhequr projektin nga sezoni 2026/27 e tutje. Gama e kandidatëve është e gjerë dhe përfshin profile shumë të ndryshme.
Aktualisht, Mauricio Pochettino është favoriti për të marrë përsipër detyrën e trajnerit të Real Madridit. Trajneri argjentinas, aktualisht në krye të ekipit kombëtar të Shteteve të Bashkuara, është vlerësuar gjithmonë shumë në klub.
Edhe pse argjentinasi është kandidati kryesor, ai nuk është emri i vetëm që bordi po shqyrton. Massimiliano Allegri është gjithashtu midis kandidatëve. Trajneri italian ka përvojë të gjerë në futbollin evropian dhe është i njohur për punën e tij me klube të nivelit të lartë.
Një tjetër emër në listë është Cesc Fabregas. Ish-mesfushori spanjoll po fillon karrierën e tij si trajner dhe ka lënë një përshtypje të mirë që në hapat e tij të parë në stol.
Kësaj liste mund t’i shtojmë një emër që ka kohë që qarkullon në lidhje me klubin: Jurgen Klopp. Gjerman është një nga trajnerët më të respektuar në futbollin botëror dhe stili i tij konkurrues ka ngjallur gjithmonë interes te Real Madridi.
Lionel Scaloni i emocionon fansat
Në orët e fundit, ka dalë një tjetër emër që ka ndezur debatin midis tifozëve: Lionel Scaloni. Trajneri aktual i Argjentinës ka ndërtuar një nga ekipet kombëtare më konkurruese në botë dhe figura e tij gëzon respekt të madh brenda futbollit ndërkombëtar.
Puna e tij në drejtimin e ekipit kombëtar të Argjentinës, me të cilin fitoi Kupën e Botës, ka forcuar reputacionin e tij si trajner. Sipas mediave sociale, transferimi i tij te Real Madrid mund të ndodhë pas Kupës së Botës 2026.
Edhe pse ende nuk ka lëvizje zyrtare në atë drejtim, ideja për ta parë Scalonin në stolin e Santiago Bernabeu ka ngjallur entuziazëm midis shumë tifozëve të klubit.
Real Madridi përballet me një verë vendimtare për të përcaktuar të ardhmen e tij. Me Arbeloan praktikisht të përjashtuar nga vazhdimi dhe disa trajnerë prestigjiozë në listën e ngushtë, klubi po përgatitet të fillojë një epokë të re në stolin e tij. /Telegrafi/