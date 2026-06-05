Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e sotme në Tiranë, mëson gazetari i Top Channel, Eraldo Harlicaj.

Efektivi i Policisë, Loren Rama, në krye të detyrës në zonën e Casa Italias është sulmuar me thikë. Agresori Dorian Kaso i ka shkuar policit nga mbrapa dhe i ka vendosur thikën në qafë.

Fatmirësisht, Rama ka arritur të reagojë me lëvizje të shpejta dhe e ka neutralizuar në kohë.

Autori i krimit është shoqëruar në ambientet e policisë dhe nuk është treguar bashkëpunues. Ai nuk ka treguar arsyet që e kanë çuar të ndërmarrë ky veprim.

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