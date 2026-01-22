Tesla nuk shet më më së shumti vetura elektrike në Evropë - ka një kampion të ri!
Marka gjermane Volkswagen ka tejkaluar Teslan në shitjet e veturave elektrike në Evropë gjatë vitit 2025, duke marrë vendin e parë si prodhuesi më i shitur i automjeteve elektrike, sipas të dhënave të Dataforce të publikuara nga Automotive News Europe.
Volkswagen shiti 274,417 automjete elektrike në Evropë në vitin 2025, një rritje prej 56 për qind krahasuar me vitin 2024. Ndërkaq, Tesla regjistroi një rënie të shitjeve me 27 për qind, duke shitur 238,765 automjete elektrike.
Edhe pse Tesla Model Y mbeti makina elektrike më e shitur në kontinent me 151,331 njësi të shitura, kjo shifër ishte 28 për qind më pak se në vitin e kaluar.
Pas Volkswagenit dhe Teslës, në vendet e tjera të tabelës renditen edhe marka si BMW, Shkoda dhe Audi, me rritje të konsiderueshme të shitjeve në vitin 2025.
Ky ndryshim tregon një tendencë të re në tregun evropian të automjeteve elektrike, ku prodhuesit tradicionalë po rritin ofertën e tyre të EV-ve dhe po sfidojnë dominimin e markave të teknologjisë amerikane. /Telegrafi/