Tesla ka ulur në mënyrë dramatike çmimet e Cybertruck
Tesla ka prezantuar një version të ri fillestar të Cybertruck me tërheqje në të gjitha rrotat. Ky model ka një fuqi rreth 325 kW dhe një autonomi prej rreth 523 km. Çmimi i tij fillestar është 59990 dollarë, që është 20 mijë dollarë më pak se çmimi i mëparshëm prej 79990 dollarë.
Në thelb, Tesla e ka bërë versionin bazë të Cybertruck më të fuqishëm, me tërheqje të plotë dhe më të përballueshëm.
Ky ndryshim është bërë sepse shitjet e Cybertruck-ut kanë qenë më të ulëta se sa pritej, prandaj kompania ka vendosur të bëjë një ulje të konsiderueshme të çmimeve për të tërhequr më shumë klientë.
Versioni i vjetër fillestar tani quhet Premium All‑Wheel Drive dhe mbetet në 79990 dollarë, ndërsa modeli i ri është tani më i përballueshëm se kurrë më parë.
Megjithatë, edhe tani çmimi i Cybertruck-ut është ende më i lartë se premtimi fillestar i Elon Musk prej 40 mijë dollarësh, por ulja e çmimit prej 20 mijë dollarësh konsiderohet një hap i rëndësishëm për të tërhequr blerës të rinj.
Lajmet e huaja tregojnë gjithashtu se shitjet e Cybertruck-ut janë shumë nën pritshmëri, rreth 5000 njësi për tremujor, që është më pak se 10 për qind e vëllimit të parashikuar fillimisht.
Tesla ka gjithashtu ulur çmimin e modelit më të shtrenjtë, Cyberbeast, nga 114990 dollarë në 99990 dollarë, duke hequr edhe disa paketë shtesë të përfshira më parë.
Në përgjithësi, uljet e çmimeve bëhen për të nxitur interesin e blerësve në një treg ku kërkesa për vetura elektrike është ngadalësuar dhe ka edhe konkurrencë më të madhe nga markat e tjera. /Telegrafi/