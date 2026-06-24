Tërmet në Kaliforninë Veriore - lëkundje të forta, por pa dëme serioze
Kalifornia Veriore u godit të mërkurën në mëngjes nga një tërmet me magnitudë rreth 5.6–5.7, duke shkaktuar lëkundje të ndjeshme në një zonë të gjerë, përfshirë edhe rajonin e San Franciskos.
Sipas të dhënave sizmologjike, epiqendra e tërmetit u regjistrua në qarkun Mendocino, pranë zonës Willits dhe Redwood Valley, rreth 200 kilometra në veri të San Franciskos.
Tërmeti kishte një thellësi prej rreth 8 kilometrash, çka bëri që lëkundjet të ndiheshin më fort në sipërfaqe, shkruan newyorktimes.
Autoritetet lokale raportuan se lëkundjet u ndjenë në shumë komunitete të Kalifornisë Veriore, duke shkaktuar panik të përkohshëm dhe nxjerrjen e banorëve jashtë ndërtesave. Disa objekte ranë nga raftet dhe pati ndërprerje të vogla të energjisë elektrike në zona të caktuara.
Deri tani nuk janë raportuar viktima apo dëme serioze materiale. Po ashtu, nuk është lëshuar paralajmërim për cunami.
Shërbimet e emergjencës kanë nisur inspektimet në zonat më pranë epiqendrës, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se pasgoditjet janë të mundshme në orët dhe ditët në vijim, për shkak të aktivitetit sizmik të lartë në rajon.
Sistemi i paralajmërimit të hershëm sizmik dërgoi njoftime në pajisjet celulare të qindra mijëra banorëve, duke u dhënë atyre disa sekonda kohë për reagim para mbërritjes së valëve më të forta të tërmetit. Autoritetet vazhdojnë të monitorojnë situatën. /Telegrafi/