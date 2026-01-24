Ndonëse protesta kombëtare e opozitës ka përfunduar, tensionet mesa duket ende jo.

Raportohet se deri më tani janë rreth 23 protestues të shoqëruar dhe për shkak të kësaj, në Komisariatin Nr.1 në kryeqytet ka tensione.

Mbështetësit dhe deputetët e Partisë Demokratike janë futur në komisariat duke kërkuar lirimin e protestuesve.

Në vendngjarje kanë mbërritur edhe forcat “Shqiponja”.


Denoncimi i PD-së: Një fëmijë 10-vjeçar është arrestuar nga policia, ndodhet në gjendje shoku

Brenda komisariatit ndodhen deputetët e PD-së Tomorr Alizoti, Besart Xhaferi dhe Bledi Himçi.

Situata raportohet të jetë e tensionuar mes palëve.



ShqipëriLajme