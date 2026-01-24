Tensionet në Shqipëri nuk ndalen, protestuesit futen brenda objektit të policisë
Ndonëse protesta kombëtare e opozitës ka përfunduar, tensionet mesa duket ende jo.
Raportohet se deri më tani janë rreth 23 protestues të shoqëruar dhe për shkak të kësaj, në Komisariatin Nr.1 në kryeqytet ka tensione.
Mbështetësit dhe deputetët e Partisë Demokratike janë futur në komisariat duke kërkuar lirimin e protestuesve.
Në vendngjarje kanë mbërritur edhe forcat “Shqiponja”.
Brenda komisariatit ndodhen deputetët e PD-së Tomorr Alizoti, Besart Xhaferi dhe Bledi Himçi.
Situata raportohet të jetë e tensionuar mes palëve.
