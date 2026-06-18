Tensione në Kuvend, Balla: Sali Berisha të sfidoj, dil sot në protestë
Kreu i Grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla reagoi ndaj fjalës së kryedemokratit Sali Berisha në Kuvend i cili kërkoi ndryshimin e rendit të ditës dhe dorëheqjen e kryeministrit duke iu referuar kërkesave të protestuesve.
Balla i kërkoi Berishës të dilte në protestë nëse mundej, raporton euronews.al
“Më qesharaku këtu që flet për protestën është ky pelikani në foltore. Sali Berisha të sfidoj, dil sot në protestë po ta mbajti”, tha Balla.
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