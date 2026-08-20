Të shtunën testohet Sistemi i Alarmit Publik në Prishtinë
Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca në Prishtinë ka njoftuar se të shtunën, më 22 gusht, do të testohet Sistemi i Alarmit Publik në kryeqytet.
Sipas njoftimit, testimi do të nisë në ora 12:15 dhe alarmi do të aktivizohet dy herë nga 30 sekonda, me zë të njëtrajtshëm.
“Qëllimi i këtij testimi është vetëm për t’u siguruar funksionaliteti dhe efektiviteti i pajisjeve në raste emergjente”, thuhet në njoftim.
Drejtoria ka kërkuar nga qytetarët që të mos shqetësohen gjatë aktivizimit të alarmit, pasi bëhet fjalë vetëm për një testim teknik.
“Ju lutemi, mos u shqetësoni, pasi bëhet fjalë vetëm për një testim teknik të sistemit”, thuhet më tej në njoftim./Telegrafi/
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