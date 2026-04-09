Të shtëna me armë ndaj kafshëve të egra në Istog, ndërhyn policia
Istog, 08.04.2026 – Rreth orës 14:10, njësitë policore kanë reaguar pas raportimit për të shtëna me armë zjarri në fshatin Saradran.
Sipas informacioneve fillestare, dyshohet se arma është përdorur në drejtim të një kafshe të egër (derr). Gjatë ekzaminimit të vendit të ngjarjes, policia ka gjetur dhe sekuestruar gjashtë gëzhoja.
Në lidhje me rastin janë njoftuar institucionet kompetente, ndërsa është sekuestruar edhe një armë. Rasti është duke u hetuar./Telegrafi/
