Të shtëna masive në Arizona, nëntë persona të plagosur - sulmuesi qëllohet nga policia
Nga të shtënat masive në Tucson, Arizona, kanë mbetur nëntë persona të plagosur, tha policia amerikane, shkruan Newsweek.
Oficerët qëlluan një person të dyshuar të armatosur në vendngjarje dhe ai u dërgua në spital me lëndime kërcënuese për jetën, transmeton Telegrafi.
Incidenti filloi rreth orës 2 të mëngjesit të së dielës, kur oficerët në patrullë dëgjuan të shtëna me armë.
Të shtënat ndodhën në bllokun 100 të East Congress Street, një zonë në qendër të qytetit e njohur për jetën e natës, baret dhe restorantet.
"Ata oficerë menjëherë filluan të vraponin drejt zhurmës së të shtënave dhe duke vepruar kështu ata hasën të dyshuarin", tha Frank Magos, i departamentit të policisë së Tucson, në një konferencë për shtyp të dielën.
Magos tha se oficerët i dhanë urdhra të përsëritura të dyshuarit, përpara se njëri prej oficerëve ta qëllonte. Asnjë oficer nuk u plagos.
Të nëntë personave të plagosur iu dha ndihmë në vendngjarje nga oficerët përpara se të transportoheshin në spital.
Magos tha se shumë nga viktimat u qëlluan në "gjymtyrët" e tyre dhe të gjithë ishin të rritur.
Policia po bën thirrje për informacion nga publiku dhe vuri në dukje se zona është një "vend krimi mjaft i madh".
Departamenti i sherifit të Qarkut Pima do të drejtojë hetimin për të shtënat.
Hero cops in Tucson, Arizona, stopped a gunman who opened fire on a downtown crowd, leaving nine people critically wounded in a mass shooting early Sunday. https://t.co/r8smUN3DSA pic.twitter.com/yYV8guYMp7
— New York Post (@nypost) July 19, 2026
Hetuesit e Policisë së Tucsonit do të shqyrtojnë veprimet e oficerit të policisë për të përcaktuar nëse ka pasur ndonjë shkelje nga policia.
Ligjvënësit e Arizonës kanë falënderuar policinë dhe kanë ndarë shqetësimin për incidentin.
Guvernatorja Katie Hobbs, një demokrate, shkroi në një postim në X, "Zemërthyer nga të shtënat masive në qendër të Tucsonit herët këtë mëngjes".
Ajo shtoi se ishte mirënjohëse ndaj policisë, "ndërhyrja e shpejtë e të cilës parandaloi tragjedi të mëtejshme".
Senatori Ruben Gallego, një demokrat, tha se të shtënat ishin një tragjedi, duke shkruar në X se "Arizonasit meritojnë të ndihen të sigurt kudo që janë, dhe unë po mendoj për viktimat e kësaj dhune të pakuptimtë".
Kongresisti republikan Juan Ciscomani, i cili përfaqëson distriktin e gjashtë të Arizonës, shkroi në një postim në X, "ne mbetemi mirënjohës për oficerët e guximshëm të policisë së Tucsonit, reagimi i shpejtë i të cilëve ndihmoi në mbrojtjen e komunitetit tonë".
Kryetarja e Bashkisë së Tucsonit, Regina Romero, një demokrate, tha në një deklaratë të lëshuar në Facebook se qyteti kishte përjetuar "një tjetër akt serioz dhe të pakuptimtë të dhunës me armë".
"Qasja e lehtë në armë dhe ligjet e dobëta të sigurisë së armëve në Arizona kanë vazhduar të na vënë të gjithëve në rrezik", tha ajo, përpara se të bënte thirrje për kufizime më të mëdha mbi pronësinë e armëve, duke përfshirë edhe kontrollin universal të së kaluarës.
"Ka më shumë gjëra që ligjvënësit mund dhe duhet të bëjnë", shkroi ajo.
Të paktën 40,000 njerëz u qëlluan në vitin 2025 në SHBA në tërësi, më shumë se 110 njerëz në ditë.
Kjo shifër nuk pasqyron vetëvrasjet me armë dhe u regjistrua në një vit kur vdekjet dhe lëndimet nga të shtënat ranë, sipas organizatës jofitimprurëse gazetareske The Trace, e cila raporton mbi dhunën me armë. /Telegrafi/