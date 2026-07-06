Të akuzuarit e Banjskës vazhdojnë aktivitetet dhe shtojnë pasurinë në Serbi
Mungesa e sundimit të ligjit është arsyeja pse disa nga të akuzuarit për rastin e Banjskës vazhdojnë t’i ushtrojnë aktivitetet e tyre afariste dhe ta shtojnë pasurinë në Serbi.
Ky është vlerësimi i një pjese të opinionit publik në Serbi, e cila konsideron se rasti i Banjskës ngre pikëpyetje mbi përgjegjësinë e institucioneve dhe ndjekjen penale të të dyshuarve. Për një pjesë të opozitës, kjo është prova kryesore e funksionimit të sundimit të ligjit.
“Pushteti serb ndodhet në një pozitë të vështirë, sepse personat e përfshirë në rastin e Banjskës ndodhen në Serbi dhe vazhdojnë aktivitetet e tyre. Dihet se Milan Radoiçiq ka qenë i mbrojtur prej vitesh, prandaj nuk është çudi që ky rast ende nuk ka një epilog gjyqësor. Ne besojmë se Aleksandar Vuçiq dhe Partia Progresive Serbe mbajnë përgjegjësi, sepse refuzojnë të përballen me përgjegjësinë”, tha Vlladimir Pajiq nga Lëvizja e Qytetarëve të Lirë.
Beogradi refuzon t’i ekstradojë të akuzuarit në Kosovë. Ndërkohë, Bashkimi Evropian e konsideron ende rastin e Banjskës një nga çështjet kyçe në marrëdhëniet me Serbinë, ndërsa NATO-ja, BE-ja dhe vendet e Quint-it kanë kërkuar vazhdimisht zbardhjen e plotë të përgjegjësisë.
“Ngjarjet në Banjskë kanë dobësuar ndjeshëm pozitën negociuese të Serbisë dhe i kanë shkaktuar dëm komunitetit serb në Kosovë. Në të njëjtën kohë, ato kanë bërë që strukturat kriminale, sipas vlerësimit tonë, ta mbajnë pushtetin nën ndikimin e tyre, ndërsa Serbia përballet me presion gjithnjë e më të madh nga Perëndimi”, tha Vlladimir Pajiq nga Lëvizja e Qytetarëve të Lirë.
Pas sulmit në Banjskë, çështja e përgjegjësisë mbetet e hapur. Ndërsa partnerët ndërkombëtarë vazhdojnë të kërkojnë ndjekjen penale të përgjegjësve, Banjska mbetet një provë e rëndësishme për sundimin e ligjit dhe një nga çështjet kryesore në marrëdhëniet e Serbisë me Bashkimin Evropian dhe partnerët ndërkombëtarë./RTK