Tatimi në pronë 2026, Juniku cakton afatet e pagesës
Komuna e Junikut ka njoftuar tatimpaguesit se janë lëshuar faturat e tatimit në pronë për vitin tatimor 2026, të cilat tashmë janë në dispozicion për pagesë.
Sipas njoftimit nga Drejtoria për Buxhet dhe Financa, përkatësisht Zyra e Tatimit në Pronë, qytetarët obligohen që të kryejnë pagesat brenda afateve të përcaktuara me ligj.
Pagesa e tatimit në pronë do të realizohet në dy këste. Kësti i parë duhet të paguhet deri më 30 qershor 2026, ndërsa kësti i dytë deri më 30 shtator 2026.
Për të kryer pagesën, tatimpaguesit mund të tërheqin faturën në Zyrën e Tatimit në Pronë në Komunën e Junikut ose përmes platformës online e-Kosova.
Autoritetet komunale u bëjnë thirrje qytetarëve që të respektojnë afatet e përcaktuara, në mënyrë që të shmangen penalitetet e mundshme për vonesat në pagesë. /Telegrafi/