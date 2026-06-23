Talebanët po shkojnë në Bruksel - lejohen të qëndrojnë vetëm 24 orë, takimet zyrtare jashtë institucioneve
Një delegacion i talibanëve afganë do të udhëtojë sot në Bruksel për bisedime të mbyllura me zyrtarët e Bashkimit Evropian. Tema kryesore e takimeve do të jenë deportimet e afganëve të cilëve u është refuzuar azili ose që kanë kryer vepra të rënda penale.
Takimi zhvillohet në një kohë kur gjithnjë e më shumë qeveri brenda Bashkimi Evropian po kërkojnë kthime më të shpejta dhe më të shpeshta të migrantëve. Sipas zyrtarëve evropianë, 20 nga 27 shtetet anëtare kanë kërkuar forcimin e politikave të migracionit.
Zëdhënësi i Komisioni Evropian, Markus Lammert, deklaroi se shtetet anëtare i kanë kërkuar Komisionit të koordinojë kontaktet teknike lidhur me kthimin e personave në vendet e tyre, shkruan france24.
“Vendet anëtare po shqyrtojnë mënyra për të kthyer personat që kanë kryer krime të rënda dhe që mund të përbëjnë kërcënim për sigurinë”, tha ai.
Pesë anëtarë të delegacionit taleban do të qëndrojnë në Belgjika vetëm 24 orë. Atyre u janë lëshuar viza me vlefshmëri të kufizuar territoriale, pa të drejtë udhëtimi në vende të tjera të zonës Shengen.
Meqenëse as Belgjika dhe as Bashkimi Evropian nuk e njohin qeverisjen talebane si autoritet legjitim të Afganistani, takimet nuk do të zhvillohen në ndërtesat zyrtare të BE-së apo të institucioneve belge.
Ministri i Jashtëm belg, Maxime Prévot, deklaroi se “Belgjika nuk mund t’i japë legjitimitet një regjimi të akuzuar për shkelje të rënda të të drejtave të njeriut”.
Organizatat për të drejtat e njeriut kanë reaguar me shqetësim, duke paralajmëruar se kontakte të tilla mund të minojnë angazhimet e BE-së për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të rrezikojnë njerëzit si në Evropë ashtu edhe në Afganistan.
Sipas të dhënave të zyrtarëve evropianë, vetëm rreth 2 për qind e 22870 afganëve për të cilët është urdhëruar kthimi janë larguar realisht nga BE-ja. Ndërkohë, Afganistani po përballet edhe me kthimin e afro tre milionë personave nga Pakistani dhe Irani gjatë vitit të fundit, gjë që e përkeqëson më tej situatën humanitare në vend. /Telegrafi/