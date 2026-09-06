Sveçla në 27-vjetorin e Policisë: Profesionalizmi dhe guximi forcojnë shtetin
Ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka marrë pjesë në ceremoninë e organizuar me rastin e 27-vjetorit të themelimit të Policisë së Kosovës.
Në fjalën e tij, Sveçla vlerësoi punën, përkushtimin dhe sakrificën e pjesëtarëve të Policisë së Kosovës, duke theksuar se profesionalizmi, guximi dhe përkushtimi janë ndër vlerat kryesore mbi të cilat ndërtohet besimi i qytetarëve dhe forcohet shteti.
“Policia ka dëshmuar se profesionalizmi, guximi dhe përkushtimi në shërbimin publik janë vlera mbi të cilat ndërtohet besimi i qytetarëve dhe forcohet shteti. Policia e Kosovës ka ndërtuar një histori të pasur institucionale, të shoqëruar me etapa të rëndësishme, sfida të shumta dhe përgjegjësi gjithnjë e më të mëdha”, tha Sveçla.
Ai theksoi se, pavarësisht ndryshimeve dhe rrethanave ndër vite, misioni i Policisë së Kosovës ka mbetur i pandryshuar.
“Pavarësisht ndryshimeve dhe rrethanave të kohës, një gjë ka mbetur e pandryshuar: misioni i saj për të garantuar rendin dhe sigurinë publike, për të mbrojtur qytetarët dhe për të ruajtur sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës”, u shpreh ai.
Në këtë përvjetor, Sveçla vlerësoi edhe kontributin e Policisë së Kosovës në ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike, ndërsa përkujtoi pjesëtarët e saj që kanë humbur jetën në krye të detyrës.
“Në këtë 27-vjetor kujtojmë me respekt të thellë pjesëtarët e Policisë së Kosovës që dhanë jetën në krye të detyrës. Ata janë pjesë e pandashme e historisë së këtij institucioni dhe dëshmia më e lartë e përkushtimit ndaj qytetarëve dhe Republikës”, deklaroi Sveçla.
Policia e Kosovës shënon më 6 shtator 27-vjetorin e themelimit të saj.