Stojkovski: Kishte periudha kur Maqedonia ishte temë në Bruksel, sot nuk është më
"Kishte periudha kur Maqedonia e Veriut ishte një temë, pozitive ose negative, por e pranishme. Sot, përshtypja është se ajo dukshmëri është zvogëluar. Dhe pikërisht këtu krahasimet bëhen të pashmangshme", thotë drejtori ekzekutiv i "Institutit Prespa" dhe ekspert i situatës, Andreja Stojkovski, në lidhje me rrugën evropiane të Maqedonisë dhe dilemat në publik nëse jemi lart në axhendën e Brukselit zyrtar.
Stojkovski thekson se Mali i Zi nuk ishte shtet i pavarur kur Maqedonia u bë vend kandidat, dhe sot tashmë po punon për përgatitjen e Traktatit të Anëtarësimit.
"Shqipëria, nga ana tjetër, u perceptua për një kohë të gjatë si vendi që po e ndalte Maqedoninë në këtë proces. Megjithatë, pas ndarjes dy vjet më parë, Shqipëria hapi klasterin e parë, dhe një vit më vonë hapi të fundit.
Këtë vit, ajo tashmë përmendet si një kandidate e vërtetë për anëtarësim deri në vitin 2030. Kjo nuk do të thotë se Maqedonia është "më larg", por se të tjerët po ecin më shpejt dhe më me vendosmëri", thotë Stojkovski.