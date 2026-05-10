Spanja fillon evakuimin e anijes turistike me persona të prekur nga hantavirusi në Tenerife
Spanja ka filluar evakuimin e pasagjerëve nga një anije turistike e prekur nga hantavirusi, e ankoruar pranë Tenerife në Ishujt Kanarie.
Ministrja e Shëndetësisë, Mónica García tha se operacioni po "vazhdonte normalisht" dhe se të gjithë pasagjerët në bordin e MS Hondius ishin ende asimptomatikë, transmeton Telegrafi.
Ata do të ndahen në grupe sipas kombësisë dhe do të transportohen në bregdet me anije të vogla. Aeroplanët çarter do të jenë në pistën e aeroportit lokal, gati për t'i riatdhesuar ata në vendet e tyre të origjinës.
Katërmbëdhjetë shtetas spanjollë do të jenë të parët që do të zbresin, pastaj ata të dërguar nga Holanda, përfshirë pasagjerë holandezë, grekë dhe gjermanë, dhe një pjesë e ekuipazhit.
Fluturime të tjera janë gati të nisen pas kësaj, përfshirë ato për në Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA. Fluturimi i fundit i evakuimit pritet të niset të hënën për në Australi.
Me një objektiv të gjatë kamere, pasagjerët mund të shihen duke bredhur në kuvertën e anijes, ose në dritare, të gjithë me maska të bardha mjekësore, ndërsa ndodhi evakuimi i parë.
Disa persona qëndruan në distancë sociale në anijen e vogël të evakuimit, duke filmuar dhe bërë fotografi ndërsa i afroheshin tokës, ku u pritën nga zyrtarë me kostume të bardha mbrojtëse.
Hondius mbërriti në portin e Granadillës para agimit të së dielës, një muaj pasi pasagjeri i parë vdiq në bord.
Dielli më pas lind për të zbuluar se ajo ishte ankoruar në det të hapur, me anije të policisë ushtarake në patrullim dhe një operacion të madh që po zhvillohej në tokë për të ndihmuar më shumë se 100 pasagjerë dhe ekuipazh të zbrisnin.
Rreth orës 07:00 të së dielës, ekipet mjekësore u ngjitën në bord për të kontrolluar të gjithë për shenja të virusit.
Ka pasur përgatitje të kujdesshme për të pritur anijen, e cila nuk do të lejohet të arrijë në breg: një perimetër sigurie prej një milje detare u zbatua rreth saj ndërsa i afrohej ishullit.
Dhjetëra specialistë të kujdesit intensiv janë në gatishmëri në spitalin Candelaria në Tenerife në rast se dikush nga Hondius sëmuret rëndë gjatë transferimit.
Një strukturë izolimi e rreptë ka një shtrat të pajisur plotësisht për t'u përballur me sëmundjet infektive, të kompletuar me kit testimi dhe një ventilator.
"Jemi absolutisht gati. Nuk e kemi parë kurrë më parë [hantavirusin] - por është një virus, me disa ndërlikime, ashtu siç e përballojmë çdo ditë. Jemi plotësisht të trajnuar për këtë", tha mjeku kryesor i kujdesit intensiv, Mar Martin. /Telegrafi/