SPAK zbarkon në Devoll - kontrolle në banesën e ish-punonjësit të AMP-së
SPAK është duke kryer një operacion në banesën e ish-punonjësit të AMP-së, dyshohet për shpërdorim detyre në Devoll.
Sipas burimeve konfidenciale, mësohet se SPAK po kryen një operacion në Devoll, duke bërë kontrolle në banesën e D.A, ish-punonjës i AMP-së së Juglindjes. D.A dha dorëheqjen pak kohë më parë, ndërsa dyshohet se operacioni po zhvillohet për shkak të elementëve penalë për shpërdorim detyre.
Një tjetër i dyshuar është edhe Klevis Hoxha, ish-drejtor i Policisë Bashkiake, si lidhje shoqërore e D.A. /Tch/
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