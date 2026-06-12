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Skena që të kujtojnë një katastrofë filmike u zhvilluan në shtetin amerikan të Illinois, kur një tornado përfshiu një zonë rurale të Qarkut Livingston, duke lënë pas dëme të shumta dhe imazhe mahnitëse.

Fenomeni u kap në video, me vorbullën e madhe që mbulonte pothuajse të gjithë horizontin ndërsa lëvizte drejt qytetit të Streetor.

Imazhet kapin intensitetin e fenomenit ekstrem të motit, i cili u shoqërua me stuhi të forta që goditën zonën e Chicagos për orë të tëra.



Sipas mediave lokale, tornadot dëmtuan ndërtesa dhe infrastrukturë, ndërsa dhjetëra pemë u shkulën dhe ranë në rrugë, duke ndërprerë trafikun për disa orë.

Shkalla e shkatërrimit të lënë pas nga moti i keq u zbulua me dritën e parë të ditës.

Një burrë u shpëtua nga rrënojat e shtëpisë së tij, e cila u shemb për shkak të erërave të forta. Deri më tani nuk janë raportuar lëndime të tjera serioze, pavarësisht ashpërsisë së fenomenit. /Telegrafi/

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