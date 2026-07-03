SKECHERS feston 4 Korrikun me 40% zbritje në të gjithë artikujt
Me rastin e 4 Korrikut, Ditës së Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, SKECHERS sjell një ofertë speciale për të gjithë klientët në Kosovë.
Si një nga brendet më të njohura amerikane në botë, SKECHERS e shënon këtë datë me 40% zbritje në të gjithë artikujt, duke ofruar mundësi ideale për blerje më të favorshme gjatë sezonit të verës.
Oferta do të jetë aktive më 4 dhe 5 korrik dhe vlen në të gjitha dyqanet SKECHERS në Kosovë.
Klientët mund të përfitojnë nga zbritja në koleksionet për femra, meshkuj dhe fëmijë, duke zgjedhur nga modelet e ndryshme të atleteve, këpucëve dhe produkteve të tjera që kombinojnë rehati, stil dhe funksionalitet për përditshmëri.
SKECHERS është i njohur për dizajnet moderne dhe komoditetin që ofron në çdo hap, duke qenë zgjedhje e përshtatshme për punë, ecje, udhëtime, aktivitete të përditshme dhe kombinime të ndryshme të stilit urban.
Oferta prej 40% zbritje është e vlefshme në këto lokacione:
SKECHERS – A&M Mega Store, Fushë Kosovë
SKECHERS – Albi Mall Gjilan
SKECHERS – Albi Mall Prishtinë
SKECHERS – Prishtina Mall
Më 4 dhe 5 korrik, vizitoni dyqanin më të afërt SKECHERS dhe përfitoni 40% zbritje në të gjithë artikujt.