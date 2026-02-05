Skandali Epstein godet Britaninë, kryeministri kërkon falje publike për emërimin e një ambasadori
Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, u kërkoi falje viktimave të Jeffrey Epstein për emërimin e Peter Mandelson si ambasador të Britanisë në Uashington, pavarësisht lidhjeve të tij me financierin.
Në një fjalim, Starmer tha se Mandelson e kishte "portretizuar Epsteinin si dikë që mezi e njihte".
"Më vjen keq... që i besova gënjeshtrat e Mandelsonit dhe e emërova atë", deklaroi kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar.
Starmer e shkarkoi Mandelsonin në shtator pasi u publikuan email-e që tregonin se ai mbante një miqësi me Epsteinin pas dënimit të financierit të ndjerë në vitin 2008 për vepra penale seksuale që përfshinin një të mitur.
Starmer nuk e ka takuar kurrë Epsteinin dhe nuk akuzohet për ndonjë shkelje, shkruan euronews.
Megjithatë, kryeministri britanik përballet me presion të madh për emërimin, pasi dokumentet e publikuara së fundmi zbuluan detaje të marrëdhënies së Mandelsonit me Epsteinin.
"Më gënjyen", tha Starmer.
"Ishte bërë e ditur publikisht për njëfarë kohe që Mandelson e njihte Epsteinin, por askush prej nesh nuk e dinte thellësinë dhe errësirën e asaj marrëdhënieje", shtoi ai.
Policia britanike po heton Mandelsonin për sjellje të pahijshme në detyrën publike. Ai nuk akuzohet për ndonjë krim seksual.
Dokumentet e publikuara javën e kaluar nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së përmbajnë zbulime, përfshirë dokumente që sugjerojnë se Mandelson ka ndarë informacione të ndjeshme qeveritare me Epstein pas krizës globale financiare të vitit 2008.
Dosjet përmbajnë gjithashtu mesazhe që tregojnë për një marrëdhënie më të ngushtë nga ajo që Mandelson kishte zbuluar më parë.
Dosjet e publikuara rishtazi sugjerojnë gjithashtu se në vitet 2003 deri në 2004, Epstein dërgoi tre pagesa me vlerë totale 75,000 dollarë (63,500 euro) në llogari të lidhura me Mandelson ose partnerin e tij Reinaldo Avila da Silva, tani bashkëshorti i tij. /Telegrafi/