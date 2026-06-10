Siljanovska-Davkova nga Sofja: Të konkurrojmë në dije dhe zhvillim, jo në bllokada dhe përçarje
Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova sot mbajti fjalim në Samitin e Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP) në Sofje dhe theksoi nevojën për të ringjallur frymën e bashkëpunimit rajonal dhe për t'u rikthyer te parimet mbi të cilat u krijua ky proces tre dekada më parë.
Duke kujtuar problemet me të cilat përballet Evropa Juglindore, ajo vlerësoi se emigrimi masiv i të rinjve, popullsia në plakje, prapambetja ekonomike dhe rrethanat gjeopolitike në përkeqësim kërkojnë lidership të guximshëm dhe të përgjegjshëm, të udhëhequr nga interesa dhe solidaritet të përbashkët, dhe jo vetëm nga ato të pjesshme.
Sipas saj, procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian duhet të bazohet në kriteret e Kopenhagenit, dhe progresi në zbatimin e reformave duhet të diktojë ritmin e procesit të pranimit.
Duke iu referuar fjalëve të autorit bullgar Georgi Gospodinov se "kur dyert e së ardhmes mbyllen, e kaluara bëhet atdheu i vetëm", ajo paralajmëroi për nevojën e deballkanizimit përmes evropianizimit.
Për të, integrimi evropian është i natyrshëm, si dhe një domosdoshmëri gjeopolitike dhe sigurie, dhe një Ballkan i qëndrueshëm, i begatë dhe evropian është në interes të të gjitha vendeve në rajon, por edhe të Evropës.
Siljanovska-Davkova bëri thirrje për përgjegjësi rajonale, si garantuese e lëvizjes drejt një të ardhmeje të përbashkët të parashikueshme dhe të sigurt, duke theksuar se suksesi i secilit vend duhet të përjetohet si sukses i të gjithë rajonit, dhe konkurrenca duhet të udhëhiqet në njohuri, inovacion, kulturë dhe zhvillim ekonomik, në vend të bllokadave dhe përçarjeve.