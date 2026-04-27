Siljanovska-Davkova: Me një qeveri të qëndrueshme në Bullgari, ka vend për bisedime
Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova deklaroi sot se është e gatshme për komunikim dhe bisedime të ardhshme politike me Bullgarinë, duke theksuar se institucionet e qëndrueshme dhe legjitimiteti politik janë parakushte kyçe për një dialog thelbësor midis dy vendeve.
Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në lidhje me mundësinë e një komunikimi të ri me Sofjen në kontekstin e ndryshimeve politike në Bullgari, Siljanovska-Davkova tha se kishte kontaktuar tashmë me ish-Presidentin bullgar Rumen Radev (partia e të cilit fitoi numrin më të madh të deputetëve në zgjedhjet e fundit parlamentare të vendit - gjithsej 131, që do të thotë se ka shumicën absolute në parlamentin me 240 anëtarë dhe aftësinë për të formuar në mënyrë të pavarur një qeveri) dhe se ata kishin shprehur reciprokisht gatishmërinë e tyre për bisedime.
“E njoh mirë Radevin, jam e bindur se ai do të jetë një kryeministër i suksesshëm, ashtu siç ishte president. Sigurisht, e kontaktova, si me mesazh ashtu edhe me gojë. Ne shprehëm gatishmërinë tonë për bisedime. Mendoj se vetëm ai mund të përgjigjej në mënyrë autentike se çfarë mund të bëhet më tej, ose kryeministri”, tha ajo.
Sipas saj, stabiliteti politik është një faktor thelbësor për përparimin në marrëdhëniet midis Shkupit dhe Sofjes, duke theksuar se pa qeveri dhe institucione të qëndrueshme është e vështirë të zhvillohet një dialog serioz dhe i qëndrueshëm ndërshtetëror.
"Fakti që atje ka një qeveri të qëndrueshme, të mbështetur nga një shumicë e madhe qytetarësh, tregon se ekziston mundësia për të folur me një përfaqësues legjitim të popullit. Me qeveri të paqëndrueshme, është shumë më e vështirë të flasësh për këtë", tha Siljanovska-Davkova./Telegrafi/