Si u shndërrua Sebastian Kurz nga lider politik në lider të teknologjisë - sot kompania e tij e Al vlen miliarda
Sebastian Kurz dikur punonte në kancelarinë e Austrisë në Ballhausplatz të Vjenës.
Sot, ai i mirëpret vizitorët në kullën e tij prej qelqi.
Kontrasti midis dy vendeve të punës nuk mund të ishte më i madh. Ajo që nuk ka ndryshuar është ambicia e Kurz.
Në moshën 27 vjeç, Kurz u bë ministër i jashtëm i Austrisë. Në moshën 31 vjeç, ai u bë kancelari më i ri i të gjitha kohërave i vendit. Tani, në moshën 39 vjeç, ai është shfaqur si një nga themeluesit më të shquar të startup-eve në Evropë dhe Izrael.
Kompania e tij, DREAM, njoftoi të enjten një raund të ri financimi prej 260 milionë dollarësh, duke e çuar vlerësimin e saj në 3 miliardë dollarë.
Raundi u drejtua nga Bicycle Capital dhe Group 11, me pjesëmarrjen e Bain Capital, Tru Arrow Partners, së bashku me investitorin James Rothschild, Antler të Norvegjisë dhe disa investitorë të tjerë globalë.
"Kur e nisëm këtë kompani nga e para tre vjet e gjysmë më parë, nuk kishim asnjë mënyrë për ta ditur nëse do të funksiononte", tha Kurz.
“Tani jemi jashtëzakonisht të lumtur që po vazhdojmë ta ndërtojmë atë", shtoi ai.
Kurz është i bindur se Al do ta riformësojë rrënjësisht të ardhmen e luftës kibernetike.
"Lufta e ardhshme kibernetike do të zhvillohet nga Al kundër Al”, deklaroi ai, shkruan Business Insider.
Për të ndihmuar qeveritë, ushtritë, agjencitë e inteligjencës, sistemet e kujdesit shëndetësor dhe infrastrukturën kritike të mbrohen kundër sulmeve kibernetike gjithnjë e më të sofistikuara, Kurz dhe partneri i tij izraelit, Shalev Hulio, nisën të kombinonin dy botë që kishin mbetur kryesisht të ndara: ekspertizën e hakerave të elitës dhe aftësitë e Al.
Rezultati është një model i Al i ndërtuar posaçërisht për sigurinë kibernetike dhe i trajnuar nga ekspertë të njohur ndërkombëtarisht.
Kjo teknologji fuqizon një platformë të projektuar për të zbuluar dhe ndaluar sulmet kibernetike të sponsorizuara nga shteti përpara se ato të mund të kompromentojnë sistemet qeveritare ose infrastrukturën kritike.
"Shumica e sulmeve që kemi arritur të parandalojmë kanë origjinën nga Kina, Rusia, Irani dhe Koreja e Veriut", tha Hulio, i cili mbikëqyr teknologjinë në DREAM.
Hulio sjell dekada përvojë në sigurinë kibernetike. Përpara se të themelonte DREAM, ai bashkëthemeloi dhe më vonë drejtoi NSO Group, kompaninë izraelite të teknologjisë që qëndronte pas programit të spiunazhit kontrovers Pegasus.
Sipas tij, përparësia më e madhe konkurruese e DREAM është se u mundëson qeverive të bëhen më të pavarura në sigurinë kibernetike.
"Vendet nuk duhet të varen as nga SHBA-ja dhe as nga Kina", deklaroi ai.
"Ne ndërtojmë zgjidhje që qeveritë i zotërojnë, i operojnë dhe i kontrollojnë vetë. Të dhënat e tyre nuk duhet të ngarkohen kurrë në cloud dhe nuk ndahen kurrë me askënd", shtoi izraeliti.
Baza e klientëve të kompanisë po zgjerohet me shpejtësi në të gjithë Evropën, Lindjen e Mesme dhe Azinë Juglindore.
DREAM ka gjeneruar afërsisht 300 milionë dollarë të ardhura deri më sot, dhe Kurz njoftoi se kompania u bë fitimprurëse këtë vit me një fuqi punëtore prej rreth 350 punonjësish.
Duke pasur parasysh rritjen e shpejtë të kompanisë, a po mendojnë themeluesit tashmë për një IPO?
"Është sigurisht një mundësi - një mundësi shumë realiste për një kompani me rritje të shpejtë si e jona", sipas Kurz.
Megjithatë, për momentin, fokusi është te zgjerimi. Kompania po përgatitet të rrisë operacionet e saj në Abu Dhabi dhe ka vendosur të krijojë një qendër kërkimore dhe zhvillimi në Gjermani.
E vetmja pyetje ende e pazgjidhur është se ku.
"Për ne, një fluturim direkt për në Tel Aviv është i rëndësishëm", deklaroi Hulio.
Kombinimi i kulturave të biznesit izraelite dhe asaj të Evropës Perëndimore duket të jetë një nga pikat e forta konkurruese të DREAM.
Hulio tha se ka punuar me shumë njerëz të talentuar gjatë gjithë karrierës së tij, por asnjë nuk krahasohet me Kurzin.
"Ajo që ai arriti në politikë në një periudhë kaq të shkurtër kohore, tani po e arrin në teknologji", deklaroi ai.
“Sebastiani është i shkëlqyer. Nëse do të kishte zgjedhur sipërmarrjen në një moshë të re në vend të politikës, mendoj se ai do të ishte tashmë në të njëjtën kategori me Elon Musk", sipas Hulios.
"Shalev është një gjeni. Nëse dikush i thotë se nuk ka zgjidhje teknike për një problem, kjo vetëm sa e motivon. Ai e shtyn ekipin deri në kufijtë e tij. Gjatë gjithë karrierës së tij, ai ka arritur vazhdimisht përparime teknologjike që shumë njerëz i mendonin të pamundura", deklaron Kurz për partnerin e ti8j.
Ndërsa shumë ish-udhëheqës politikë përpiqen të gjejnë veten në biznes, Kurz ka realizuar një akt të dytë të papritur: duke u transformuar nga një nga krerët më të rinj të qeverisë në Evropë në bashkëthemeluesin e një prej kompanive të sigurisë kibernetike të Al me rritjen më të shpejtë në botë. /Telegrafi/