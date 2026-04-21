Si t’i ndihmojmë fëmijët të mësojnë të përballen me emocionet
Reagimet intensive emocionale janë të zakonshme tek fëmijët dhe mund të shkaktojnë ndjenja lodhjeje dhe konfuzioni tek prindërit.
Sjellje të tilla mund të mos jenë shenjë mosbindjeje, por mund të përfaqësojnë përpjekjen e një fëmije për të shprehur ndjenja të forta për të cilat nuk ka fjalë të përshtatshme. Ndërtimi i një fjalori emocional është një nga themelet më të vlefshme që një prind mund t'i ofrojë një fëmije dhe është thelbësor për zhvillimin e qëndrueshmërisë dhe ruajtjen e shëndetit mendor, shkruan Instituti Watson.
Fëmijëria e hershme është një periudhë e mbushur me emocione intensive që fëmijët sapo kanë filluar t’i njohin dhe t’i kuptojnë. Pa fjalorin e duhur, ndjenjat si zhgënjimi, trishtimi ose frika mund të duken të pakapërcyeshme dhe të vështira për t’u përballuar. Fëmijët shpesh i shprehin ndjenjat e tyre përmes sjelljes dhe jo përmes fjalëve.
Ekspertët theksojnë se fëmijët që mësojnë të përshkruajnë qartë emocionet e tyre zhvillojnë vetërregullim, empati dhe aftësi më të mira për zgjidhjen e problemeve, të cilat janë tregues kryesorë të suksesit të ardhshëm në arsim dhe në marrëdhëniet ndërpersonale.
Të mësuarit rreth ndjenjave fillon në një moshë shumë të re dhe është një pjesë integrale e ndërveprimeve të përditshme. Në këtë proces, prindërit luajnë rolin e modeleve kryesore dhe vetë procesi nuk kërkon mjete të veçanta, por vetëdije dhe durim.
Fëmijët mësojnë modele sjelljeje duke vëzhguar të rriturit përreth tyre. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që prindërit t'u shpjegojnë atyre se të gjitha ndjenjat janë normale dhe se ekzistojnë strategji për t'u përballur me to. Gjithashtu këshillohet që procesi i të mësuarit të ndjenjave nga fëmijët të integrohet në lojë.