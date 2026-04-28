Si të hiqni ndryshkun nga një kullues, një problem që mund ta zgjidhni vetë
Kulluesit e ndryshkur në banjo nuk janë vetëm një problem estetik, por mund të tregojnë një ndikim afatgjatë të lagështisë, ventilim të dobët ose instalime të konsumuara.
Edhe pse në shikim të parë duket si një mosfunksionim që kërkon një zëvendësim të plotë, në shumë raste zgjidhja është më e thjeshtë dhe e disponueshme për çdo familje.
Hapi i parë në luftën kundër ndryshkut është pastrimi i duhur. Kombinimi i sodës së bukës dhe uthullës ka provuar të jetë një ilaç efektiv natyral. Kur këto dy përbërës përzihen dhe derdhen në kullues, ndodh një reaksion që ndihmon në zbërthimin e depozitave dhe largimin e korrozionit sipërfaqësor. Pas dhjetë minutash, rekomandohet shpëlarja me ujë të nxehtë për të hequr mbetjet.
Për depozita më kokëforta, mund të përdoret acid citrik ose heqës të specializuar të gëlqeres dhe ndryshkut. Është e rëndësishme të ndiqni me kujdes udhëzimet e prodhuesit, pasi kimikatet agresive mund të dëmtojnë tubat, veçanërisht nëse ato janë të vjetra ose të bëra nga materiale më të ndjeshme.
Pastrimi mekanik është një tjetër mundësi. Përdorimi i një furçe dhëmbësh të vjetër, furçe teli ose letër zmerile të imët mund të ndihmojë në heqjen e ndryshkut të dukshëm nga pjesët metalike të kullimit. Megjithatë, duhet treguar kujdes për të shmangur dëmtime të mëtejshme të sipërfaqes.
Ekspertët paralajmërojnë se parandalimi është çelësi. Pastrimi i rregullt i kanaleve të kullimit, ventilimi i mirë i banjës dhe fshirja e ujit të tepërt rreth pjesëve metalike e zvogëlojnë ndjeshëm rrezikun e ndryshkut.
Në rastet kur ndryshku ka përparuar dhe ka depërtuar në brendësi të tubit, rekomandohet të konsultoheni me një hidraulik. Probleme të tilla shpesh kërkojnë vlerësim profesional dhe zëvendësim të mundshëm të komponentëve të sistemit.