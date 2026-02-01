Si në filma, në mes të ditës në kryeqytetin britanik plaçkitet argjendaria – hajnat përdorin çekiç për ta thyer xhamin
Ky është momenti kur banditë me çekiçë hyjnë me forcë në një argjendari dhe plaçkitin vitrinën, ndërsa stafi i guximshëm përpiqej t'i largonte.
Vjedhja e guximshme gjatë ditës ndodhi në Richmond, në perëndim të Londrës, të shtunën në mëngjes, transmeton Telegrafi.
Në pamjet e kapura nga një kalimtar dhe të shpërndara gjerësisht në mediat sociale, dy burra shihen duke goditur me një çekiç të madh xhamin e argjendarisë familjare Gregory & Co.
Pastaj ata heqin xhamin dhe fillojnë të mbushin një qese blu me të gjitha sendet me vlerë që ndodheshin në vitrinë.
Anëtarët e stafit brenda dyqanit shihen duke u përpjekur me dëshpërim të rimarrin atë që munden para se hajdutët ta rrëmbejnë.
Me guxim, stafi fillon t'i godasë hajdutët me atë që duket të jetë një kuti e vogël për t'i penguar ata të marrin më shumë mallra - pa shumë sukses.
Hajdutët më pas ikin nga vendi i ngjarjes ndërsa kalimtarët e tronditur i shikojnë.
Një punonjës që punon në një dyqan aty pranë dhe që ka qenë dëshmitar i incidentit i tha Daily Mail se si hajdutët shkaktuan kaos këtë të shtunë në mëngjes gjatë grabitjes së tyre në qytetin e pasur të Londrës perëndimore.
"Dy djemtë u shfaqën nga askundi duke mbajtur një çekiç të madh dhe një çantë. Pastaj filluan të thyenin dritaren e argjendarisë," thanë ata.
Vjedhja është vetëm rasti i fundit i grabitësve që synojnë argjendarët në të gjithë kryeqytetin britanik. /Telegrafi/