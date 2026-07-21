Shtyhet afati për aplikim për subvencionet në bujqësi
Fermerët do të kenë edhe 10 ditë shtesë për të aplikuar për subvencionet për vitin 2026.
Lajmin e ka bërë të ditur drejtori i Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural (DBPZHR), Behar Thaçi, i cili u ka bërë thirrje fermerëve që ende nuk kanë dorëzuar aplikimet të shfrytëzojnë afatin e ri.
Sipas njoftimit, shtyrja e afatit synon t'u japë mundësi të gjithë fermerëve që të përfundojnë procedurat e aplikimit për përfitimin e subvencioneve.
Thaçi ka ftuar të gjithë të interesuarit që të paraqiten brenda afatit shtesë dhe të kompletojnë dokumentacionin e nevojshëm për aplikim.
"Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural u bën thirrje të gjithë fermerëve që ende nuk kanë aplikuar, ta shfrytëzojnë këtë mundësi dhe të përfundojnë aplikimin brenda afatit të zgjatur", thuhet në njoftim. /Telegrafi/