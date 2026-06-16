Shtohen destinacione të reja nga Aeroporti i Prishtinës
GP Aviation dhe PrishtinaTicket po vazhdojnë zgjerimin e rrjetit të fluturimeve, duke shtuar destinacione të reja direkte drejt Prishtinës dhe duke ofruar më shumë mundësi udhëtimi për pasagjerët.
Më 19 qershor 2026, GP Aviation dhe PrishtinaTicket hapin linjën e re Oslo–Prishtinë, duke rritur konkurrencën në treg dhe duke u mundësuar udhëtarëve çmime më të favorshme për fluturim.
Ndërkohë, fluturimet e rregullta në linjën Salzburg–Prishtinë, të cilat kanë nisur më 29 mars 2026, do të vazhdojnë edhe gjatë sezonit dimëror.
Zgjerimi i rrjetit vazhdon edhe më 3 korrik 2026, kur GP Aviation dhe PrishtinaTicket do të nisin fluturimet direkte në linjën Bruksel–Prishtinë. Sipas kompanive, kjo linjë pritet të krijojë më shumë mundësi për pasagjerët, duke rritur konkurrencën dhe duke sjellë çmime më të mira për udhëtim.
Po në të njëjtën datë, më 3 korrik 2026, do të fillojnë edhe fluturimet direkte Karlsruhe/Baden-Baden–Prishtinë, duke u ofruar udhëtarëve një aeroport më të afërt dhe çmime më konkurruese.
GP Aviation dhe PrishtinaTicket organizojnë fluturime të rregullta dhe operojnë me kapacitet të lartë, duke transportuar një numër të madh pasagjerësh përmes Aeroportit të Prishtinës.
Lista e destinacioneve me fluturime direkte nga GP Aviation dhe PrishtinaTicket
Zürich – Prishtinë
Basel – Prishtinë
Geneva – Prishtinë
Berlin – Prishtinë
Düsseldorf – Prishtinë
Stuttgart – Prishtinë
München – Prishtinë
Münster – Prishtinë
Köln – Prishtinë
Dortmund – Prishtinë
Hamburg – Prishtinë
Hannover – Prishtinë
Nürnberg – Prishtinë
Memmingen – Prishtinë
Bremen – Prishtinë
Karlsruhe/Baden-Baden – Prishtinë
Luxemburg – Prishtinë
Salzburg – Prishtinë
Ljubljana – Prishtinë
Malmö – Prishtinë
Göteborg – Prishtinë
Växjö – Prishtinë
Helsinki – Prishtinë
Oslo – Prishtinë
Bruksel – Prishtinë
Basel – Ohër (Ohrid)
GP Aviation dhe PrishtinaTicket vazhdojnë të zgjerojnë ofertën e tyre, duke sjellë më shumë destinacione, lidhje direkte dhe çmime konkurruese për pasagjerët që udhëtojnë nga dhe drejt Prishtinës.
Si ta rezervoni biletën tuaj?
Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.
Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:
🇱🇺 +35220334188
🇩🇪 +49 7621 9165 313
🇨🇭 +41 61 510 06 86
🇽🇰 +383 49 200 286
🇸🇪 +46 470 580 944
🇸🇮 +386 47 774 141
Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.
Kontaktet në Facebook dhe Instagram.
Udhëtoni sigurtë me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithë pasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre.