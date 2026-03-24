Shtëpia e Latif Berishës në veriun e Mitrovicës destinohet për muze, Kurti: Në nderim të jetës, dhe veprës së tij
Kryeministri Albin Kurti tha se kjo bëhet në nderim të jetës, veprës dhe qëndresës së tij.
“Sot, 27 vite më parë, në oborrin e shtëpisë së tij në veriun e Mitrovicës, u vra nga policia serbe profesori, poeti dhe veprimtari i shquar Latif Berisha", deklaroi ai.
"Sot, 27 vite më vonë, shtëpia e tij në veriun e Mitrovicës destinohet për muze, në nderim të jetës, veprës dhe qëndresës së tij, si dhe të gjithë qytetarëve të kësaj zone, të cilët edhe vite pas luftës u vranë në shtëpitë dhe vendet e tyre".
"Profesor Latif Berisha ishte një figurë e rëndësishme e arsimit, kulturës dhe rezistencës kombëtare, i cili me punën dhe veprën e tij la gjurmë të pashlyeshme në jetën intelektuale shqiptare. Për dekada me radhë i shërbeu arsimit dhe letërsisë shqipe si profesor universitar, studiues dhe autor tekstesh shkollore, duke edukuar breza të tërë dhe duke kontribuar në ruajtjen e identitetit kombëtar në kohë të vështira. Edhe pas largimit të dhunshëm nga puna në vitet ’90, ai vazhdoi të mbetet në shërbim të arsimit dhe çështjes kombëtare. Po ashtu, profesor Latif Berisha ishte edhe kryetar i degës së LDK-së në Mitrovicë".
"Lavdi jetës dhe veprës së profesor Latif Berishës! Lavdi të gjithë qytetarëve të vrarë në këtë pjesë të vendit, të cilët nuk arritën kurrë ta jetonin lirinë!”, u shpreh më tej Kurti. /Telegrafi/