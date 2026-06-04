Shtatë arsye të habitshme pse ndiheni vazhdimisht të lodhur
Mund të ketë disa arsye për lodhje, duke përfshirë gjumin e dobët dhe stresin. Gjendje të tilla si mangësitë ushqyese dhe sëmundja e tiroides gjithashtu mund të çojnë në ndjenja rraskapitjeje.
Është e rëndësishme të identifikohet shkaku i lodhjes në mënyrë që të merren masa në kohë dhe të përmirësohet shëndeti i përgjithshëm.
Mungesa e gjumit cilësor
Edhe nëse merrni shtatë ose më shumë orë gjumë të rekomanduara çdo natë, prapëseprapë mund të ndiheni të lodhur nëse nuk po flini siç duhet. Cilësia e gjumit i referohet sa mirë flini natën. Shenjat e cilësisë së dobët të gjumit përfshijnë vështirësi në të fjetur dhe zgjim periodik gjatë natës.
Faktorët e stilit të jetesës, siç janë aktiviteti i kufizuar fizik, konsumi i kafeinës dhe zakonet e dobëta të gjumit, shpesh shkaktojnë mungesë të gjumit cilësor.
Kur gjumi vonohet ose ndërpritet, modelet e gjumit mund të ndërpriten, duke bërë që truri juaj të mos pushojë plotësisht dhe trupi juaj të mos rikuperohet plotësisht. Si rezultat, mund të keni fjetur, por të ndiheni të rraskapitur.
Përveç kësaj, shumë njerëz nuk flenë mjaftueshëm. Gjumi që marrin mund të jetë me cilësi të lartë, por kohëzgjatja e tij nuk është e mjaftueshme. Ky është një problem i zakonshëm, me rreth një të tretën e njerëzve që raportojnë mungesë gjumi.
Çrregullime të gjumit
Çrregullimet e gjumit janë probleme shëndetësore që ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë dhe kohëzgjatjen e gjumit tuaj. Përveç ndjenjës së lodhjes së vazhdueshme, shenjat e një çrregullimi të gjumit përfshijnë vështirësi në të rënë në gjumë ose në të qëndruarit zgjuar gjatë ditës.
Çrregullimet e gjumit mund të shkaktojnë gjithashtu sjellje të pazakonta që prishin gjumin, të tilla si të folurit ose të ecurit ndërsa flini.
Çrregullimet e zakonshme të gjumit që mund t'ju bëjnë të lodhur përfshijnë:
- Çrregullime të ritmit cirkadian: Problemet me ciklin e brendshëm të gjumit dhe zgjimit të trupit tuaj (ritmi cirkadian) mund ta bëjnë të vështirë të flini natën dhe të qëndroni zgjuar gjatë ditës.
- Pagjumësia: Kjo gjendje e bën të vështirë ose të pamundur të bini në gjumë dhe të qëndroni në gjumë, duke çuar në përgjumje të tepërt gjatë ditës.
- Narkolepsia: Përgjumja e tepërt gjatë ditës mund të bëjë që njerëzit të bien në gjumë gjatë ditës.
- Parasomnia: Ky çrregullim karakterizohet nga aktivitete të pazakonta nate që prishin gjumin ose fillojnë kur jeni duke rënë në gjumë. Këto aktivitete përfshijnë të folurit në gjumë, të ecurit në gjumë dhe të ngrënit gjatë gjumit.
- Sindroma e këmbëve të shqetësuara (SRR): Këmbët që ndiejnë ndjesi shpimi gjilpërash ose djegie gjatë natës mund ta bëjnë të vështirë të flini. SRR gjithashtu mund t'ju bëjë të ndjeni nevojën për të lëvizur këmbët.
- Apnea e gjumit: Kjo gjendje ju bën të ndaloni përkohësisht frymëmarrjen ndërsa flini, gjë që mund të shkaktojë gërhitje, gulçim dhe cilësi të dobët të gjumit.
Stresi dhe gjendjet e shëndetit mendor
Ndjenja e stresit për punën, shkollën ose jetën mund ta bëjë të vështirë të biesh në gjumë ose të qëndrosh në gjumë. Stresi rrit hormonin kortizol, i cili ju bën të ndiheni hiper të vetëdijshëm dhe vigjilentë, në mënyrë që të mund t'i përgjigjeni më lehtë situatës "lufto ose ik". Si rezultat, stresi është shpesh një shkak i pagjumësisë.
Problemet e shëndetit mendor, të tilla si ankthi dhe depresioni, mund ta bëjnë gjithashtu të vështirë arritjen e një cilësie të mjaftueshme gjumi. Hulumtimet kanë treguar se problemet me ruajtjen e gjumit shpesh shoqërohen me depresion dhe ankth.
Njerëzit me çrregullime ankthi, të tilla si çrregullimi i ankthit të përgjithësuar dhe çrregullimi i stresit post-traumatik (PTSD), janë veçanërisht të prirur të kenë frikë nga gjumi dhe të ndihen ankth për gjumin.
Lodhja që shoqëron ankthin dhe depresionin nuk është vetëm rezultat i ndryshimeve në gjumë. Energjia e ulët është një simptomë e vetë depresionit, dhe ankthi shkakton lodhje sepse trupi është gjithmonë në gatishmëri.
Përveç problemeve me gjumin dhe lodhjes, simptomat e ankthit mund të përfshijnë: mendime ankthuese, shmangie të aktiviteteve që dikur i shijonit, ndjenja intensive shqetësimi, rrahje të shpejta të zemrës, gulçim dhe dhimbje të pashpjegueshme.
Përveç problemeve me gjumin dhe lodhjes, depresioni mund të shkaktojë simptoma të tilla si: ndalimi i pjesëmarrjes në ngjarje dhe aktivitete shoqërore, ndryshime në oreks, gjumë i tepërt, ndjenja agjitacioni, shqetësimi ose irritimi, ndjenja pashprese ose faji, mendime për vetëlëndim dhe probleme me përqendrimin.
Keni mungesë të lëndëve ushqyese
Mosmarrja e mjaftueshme e lëndëve ushqyese thelbësore nga dieta juaj mund t'ju bëjë të lodhur. Ju keni nevojë për vitamina dhe minerale që qelizat tuaja të funksionojnë në mënyrë optimale.
Qelizat tuaja janë thelbësore për krijimin e energjisë nga ushqimi (metabolizmin) dhe për furnizimin me energji të trurit dhe muskujve tuaj. Nëse ju mungojnë lëndët ushqyese jetësore që ndihmojnë qelizat tuaja të funksionojnë, mund të keni energji të ulët dhe të ndiheni të lodhur mendërisht dhe fizikisht.
Lodhja mund të shoqërohet me mungesë të vitaminave dhe mineraleve të mëposhtme: folat (vitamina B9), hekur, magnez, niacinë (vitamina B3), acid pantotenik (vitamina B5), piridoksinë (vitamina B6), riboflavinë (vitamina B2), vitaminë B12, vitaminë C dhe vitaminë D.
Përveç ndjenjës së lodhjes, mungesa e lëndëve ushqyese mund të shkaktojë simptoma të tilla si dobësi ose dhimbje muskulore, nervozizëm, humbje të oreksit dhe humbje të kujtesës.
Nëse jeni me cikël, mund të ndiheni të lodhur sepse humbja e gjakut mund të çojë në anemi nga mungesa e hekurit. Kjo është një gjendje ku trupi juaj nuk ka mjaftueshëm qeliza të kuqe të gjakut sepse nuk keni hekur të mjaftueshëm në trup. Megjithatë, rënia e niveleve të hormoneve të estrogjenit gjatë ciklit tuaj mund t'ju bëjë gjithashtu të ndiheni të rraskapitur.
Mund të keni probleme me tiroiden
Një ndjenjë e vazhdueshme lodhjeje mund të tregojë nivele të larta ose të ulëta të hormoneve tiroide të shkaktuara nga sëmundja e tiroides. Gjëndra juaj tiroide ndodhet pranë pjesës së përparme të qafës dhe prodhon hormone të nevojshme për të rregulluar metabolizmin tuaj.
Keni Hipertiroidizëm
Hipertiroidizmi është një gjendje ku gjëndra tiroide prodhon shumë hormon tiroide. Si rezultat, frymëmarrja, rrahjet e zemrës dhe tretja mund të përshpejtohen. Kjo kërkon që trupi të përdorë më shumë energji, gjë që i bën njerëzit të ndihen të lodhur.
Simptoma të tjera të hipertiroidizmit mund të përfshijnë: diarre, vështirësi në tolerimin e nxehtësisë, dridhje duarsh, nervozizëm, ndryshime humori, rrahje të shpejta të zemrës, ënjtje të qafës për shkak të një gjëndre tiroide të zmadhuar, probleme me gjumin dhe humbje peshe.
Keni Hipotiroidizëm
Hipotiroidizmi, ose aktiviteti i zvogëluar i gjëndrës tiroide, bën që gjëndra tiroide të mos prodhojë mjaftueshëm hormone. Pa mjaftueshëm hormon tiroide, frymëmarrja, rrahjet e zemrës dhe tretja do të ngadalësohen. Kjo mund t'ju bëjë të ndiheni të ngadaltë dhe të lodhur.
Simptoma të tjera të hipotiroidizmit mund të përfshijnë: kapsllëk, depresion, lëkurë të thatë, probleme me fertilitetin femëror, strumë, cikël të çrregullt ose të rëndë, më pak djersitje, dhimbje muskujsh dhe kyçesh, fytyrë të fryrë, rrahje të ngadalta të zemrës, hollim të flokëve, probleme me tolerancën ndaj të ftohtit dhe shtim në peshë.
Gjendje të tjera mjekësore
Nëse flini mjaftueshëm, por ndiheni të lodhur gjatë gjithë kohës për të paktën gjashtë muaj, mund të keni sindromën e lodhjes kronike (CFS).
Njerëzit me CFS ndihen të lodhur gjatë gjithë kohës, por nuk kanë ndonjë gjendje mjekësore themelore që po u shkakton lodhjen. Nëse keni CFS, mund të ndiheni edhe më të rraskapitur pas periudhave të stresit ose aktivitetit fizik.
Megjithatë, shumë probleme shëndetësore mund të ndikojnë në nivelet e energjisë dhe t'ju bëjnë të lodhur kronikisht, duke përfshirë:
- Sëmundjet autoimune: Gjendje si lupusi, skleroza e shumëfishtë, diabeti i tipit 1, sëmundja celiake dhe artriti reumatoid bëjnë që trupi të sulmojë gabimisht veten, duke shkaktuar lodhje.
- Infeksione bakteriale, virale dhe parazitare: Sëmundja mund të shkaktojë lodhje ndërsa trupi juaj lufton sëmundjen. Infeksione si gripi, COVID-19 dhe mononukleoza mund të shkaktojnë lodhje.
- Kanceri: Kanceri dhe trajtimet e kancerit, të tilla si kimioterapia dhe rrezatimi, mund të shkaktojnë lodhje pasi qelizat vdesin dhe nivelet e hormoneve rrisin inflamacionin. Luftimi i kancerit gjithashtu përdor shumë energji për të riparuar qelizat e dëmtuara.
- Sëmundjet e zemrës: Sëmundjet e zemrës mund të kufizojnë rrjedhën e gjakut të pasur me oksigjen në organe, duke e bërë të vështirë funksionimin e trupit. Kjo mund t'ju bëjë të ndiheni të lodhur dhe të plogësht.
- Sëmundja e mëlçisë: Dëmtimi i mëlçisë nga cirroza, hepatiti ose sëmundja e mëlçisë yndyrore ndikon në mënyrën se si trupi largon produktet e mbeturinave dhe ruan energjinë, gjë që mund të shkaktojë lodhje.
- Sëmundja e veshkave: Një veshkë e dëmtuar që nuk mund ta filtrojë gjakun siç duhet do të grumbullojë mbeturina në trupin tuaj dhe do të shkaktojë lodhje ndërsa veshkat tuaja kanë vështirësi në funksionimin e tyre.
Barnat
Disa ilaçe mund të shkaktojnë përgjumje ose lodhje si efekt anësor. Ilaçet e gjumit që janë krijuar për t'ju bërë të flini mund t'ju bëjnë të flini ditën tjetër.
Medikamente të tjera që mund t'ju bëjnë të lodhur përfshijnë: ilaçet kundër ankthit, ilaqet kundër depresionit, antihistaminikët dhe ilaçet për presionin e gjakut.