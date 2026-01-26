Pse klipi i pinguinit të vetmuar nga një dokumentar i vitit 2007 po bëhet viral në 2026?
Një pinguin i vetmuar, në mes të Antarktidës së akullt, duke ecur drejt një mali gjigant të mbuluar me borë, është bërë një simbol i papritur i qëndrueshmërisë dhe rebelimit.
Ky klip i shkurtër ka fituar miliona shikime, është shpërndarë dhe rishpërndarë nga qindra llogari, dhe interneti është i fiksuar pas tij.
Disa thonë se pinguini zgjodhi 'rrugën që nuk e deshi' dhe pati më shumë guxim sesa shumë të tjerë.
Imazhi viral ka bërë që edhe Shtëpia e Bardhë të ndante një të tillë të gjeneruar nga Inteligjenca Artificiale, ku shfaqej Donald Trump duke ecur përkrah një pinguini drejt maleve të akullta.
Në foto pinguini mban flamurin amerikan ndërsa malet shfaqin flamurin e Grenlandës, të shoqëruar me mbishkrimin: "Përqafo Pinguinin".
Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7
— The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026
Jo vetëm kaq, por edhe ChatGPT është bashkuar në diskutim dhe ka thënë disa fjalë rreth asaj pse pinguini “u largua nga gjithçka”.
Chatboti vuri në dukje se klipi nuk është pamje e shkurtër e jetës së egër.
"Njerëzit nuk e ndanë klipin sepse ishte i çuditshëm. E ndanë sepse fjalët thanë me zë të lartë atë që shumë njerëz kanë menduar në heshtje", thuhet në mbishkrim.
Dikush e pyeti ChatGPT pse pinguini u largua. Përgjigja nuk shpjegonte sjelljen e kafshëve. Ajo shpjegonte një ndjenjë që shumica e njerëzve nuk kanë qenë në gjendje ta emërtojnë.
Modeli përshkruante rutinën që shndërrohej në zhurmë, lëvizje pa kuptim dhe peshën e pretendimit se përsëritja e ciklit është e mjaftueshme. Asnjë rebelim. Asnjë dramë. Vetëm momenti kur të vazhdosh në heshtje ndihet më e ndershme sesa të qëndrosh.
Historia origjinale pas pinguinit që ecën në mes të Antarktidës së akullt
Ky klip që është bërë viral nuk është i kohëve të fundit, por është pjesë e një dokumentari të vitit 2007.
I drejtuar nga regjisori gjerman Werner Herzog, dokumentari “Encounters at the End of the World" paraqiste një pinguin Adelie që largohej nga kolonia e tij.
Në vend që të shkonte drejt detit ku të tjerët gjejnë ushqimin e tyre, mbijetojnë dhe lulëzojnë, ai eci drejt maleve të largëta dhe të akullta. Dokumentari i vitit 2007 kapi këtë sjellje të rrallë.
Pinguinët zakonisht qëndrojnë në koloni, por Adelie që largohej nga gjithçka i habiti shumë njerëz.
Herzog e quajti ecjen e tij një "marshim vdekjeje" sepse ishte shumë e pamundur që zogu të mbijetonte.
Por pse një pinguin la gjithçka pas?
Dr. David Ainley shpjegoi në dokumentar se edhe nëse pinguini do të detyrohej të kthehej në koloni, ai përsëri do të rifillonte "marshimin e vdekjes".
Ekspertët dhe regjisori Werner Herzog kanë pranuar se pinguini ngordhi menjëherë. Thuhet se ai eci 70 km i vetëm përpara se të vdiste diku në rajonin e akullt të Antarktidës.
Disa përdorues të rrjeteve sociale e kanë interpretuar pikëllimin si arsyen e marshimit të vetmuar të pinguinit.
Ata thonë se ai nuk ishte i humbur, por në depresion pas vdekjes së partnerit.
Tani shumë njerëz që ndihen të rraskapitur, keq emocionalisht, ose nuk duan të ndjekin turmën, lidhen me marshimin e vetmuar të pinguinit drejt të panjohurës.
Postimet me imazhin e pinguinit drejt maleve të akullta të Antarktidës po bëhen virale me një mbishkrim: "Unë jam një zog, por nuk mund të fluturoj, kështu që u shtriva drejt maleve duke shpresuar të prekja qiellin".
Një postim tjetër ndan dy imazhe të ndara - një koloni pinguinësh dhe pinguinin e vetmuar. Aty shkruante: "Ata jetuan, ai mbijetoi". /Telegrafi/