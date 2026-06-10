Shpërthim me tritol në Lezhë - nuk raportohet për të lënduar, ndalohet një i dyshuar
Një shpërthim me lëndë plasëse është regjistruar në afërsi të banesave të familjes Nikulaj.
Sipas informacioneve paraprake, nga shpërthimi janë shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërsa nuk raportohet për persona të lënduar.
Menjëherë pas ngjarjes, në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë, të cilat kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe identifikimin e autorëve.
Siç raporton gazetarja e Top Channel, Brixhilda Dede, bëjnë me dije se policia ka ndaluar një person të dyshuar në lidhje me ngjarjen, ndërsa hetimet vijojnë për të përcaktuar rolin e tij dhe motivet e shpërthimit. /Tch/