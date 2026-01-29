Shpërthim i fuqishëm në një rafineri në Turqi
Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur në një rafineri në Turqi.
Sipas mediave, deri më tani nuk ka raportime për të lënduar, ndërsa personeli është evakuuar në mënyrë të sigurt.
Ende nuk është sqaruar se në cilën pjesë të rafinerisë ndodhi shpërthimi. Të gjithë punonjësit brenda ambienteve u evakuuan menjëherë sipas procedurave të sigurisë, ndërsa banorët e zonave përreth u njoftuan për rrezikun e mundshëm dhe u këshilluan të qëndrojnë larg.
Forcat e sigurisë kanë izoluar zonën, duke ndaluar qarkullimin e qytetarëve dhe automjeteve, ndërsa ambulancat qëndrojnë në gatishmëri. Operacionet e shuarjes po vazhdojnë, dhe ekipet pritet të qëndrojnë në vendngjarje gjatë gjithë natës.
Shkaqet e zjarrit mbeten të panjohura, ndërsa një hetim teknik i detajuar pritet të nisë së shpejti. Nuk ka njoftime zyrtare mbi viktimat, dhe vlerësimet fillestare tregojnë se nuk ka persona të lënduar.
Drejtuesit e kompanisë dhe autoritetet lokale pritet të japin përditësime gjatë orëve në vijim.
Banorët e zonës shprehin shqetësim për mundësinë e rrjedhjeve të gazit dhe shpërthimeve të tjera, por autoritetet sigurojnë se janë marrë të gjitha masat për sigurinë publike dhe se situata po monitorohet nga afër. /Telegrafi/