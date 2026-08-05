Shmangni këto gjashtë ushqime menjëherë pasi të zgjoheni, ato mund të shkaktojnë probleme të caktuara
Shumë njerëz e fillojnë ditën me një filxhan kafe ose diçka të ëmbël, duke besuar se kjo do t'u japë energji të mjaftueshme për të filluar ditën.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se disa ushqime, nëse konsumohen me stomak bosh, mund të shkaktojnë probleme me tretjen, luhatje të menjëhershme të sheqerit në gjak ose ndjenjë urie vetëm pas një kohe të shkurtër.
Më poshtë janë disa ushqime që është më mirë t’i lini për më vonë gjatë ditës ose t’i kombinoni me ushqime të pasura me proteina dhe fibra.
Kafe
Edhe pse është zgjedhja e parë për shumë njerëz pasi zgjohen, pirja e kafesë me stomak bosh mund të stimulojë rritjen e sekretimit të acidit në stomak. Tek individët e ndjeshëm, kjo mund të shkaktojë urth, shqetësim ose acarim të stomakut. Ekspertët rekomandojnë pirjen e kafesë pas një mëngjesi të lehtë.
Fruta agrume
Portokallet, limonët dhe grejpfruti janë të pasura me vitaminë C, por për shkak të aciditetit të tyre, ato mund të irritojnë stomakun e disa njerëzve kur konsumohen para çdo vakti. Nëse keni një sistem tretës të ndjeshëm, frutat agrume janë më mirë të hahen pas mëngjesit.
Ëmbëlsira dhe pasta
Kroasantët, petullat dhe ëmbëlsirat e tjera e rrisin shpejt nivelin e sheqerit në gjak, por ai bie po aq shpejt. Rezultati është lodhja, rënia e energjisë dhe ndjenja e urisë që pas një ose dy orësh.
Pije të gazuara
Pijet e gazuara nuk janë një zgjedhje e mirë në asnjë kohë të ditës, veçanërisht jo menjëherë pas zgjimit. Ato mund të shkaktojnë fryrje, një ndjenjë rëndese në stomak dhe të ushtrojnë një ngarkesë shtesë në sistemin tretës.
Ushqim i nxehtë dhe pikant
Ushqimet pikante mund të irritojnë mukozën e stomakut kur hahen me stomak bosh. Tek disa njerëz, kjo mund të çojë në dhimbje barku, urth ose ndjesi djegieje.
Lëngje frutash me sheqer të shtuar
Edhe pse shpesh konsiderohen një zgjedhje e shëndetshme, lëngjet industriale të frutave kanë shumë sheqer dhe pak fibra. Konsumimi i tyre me stomak bosh mund të shkaktojë një rritje të menjëhershme të glukozës në gjak, e ndjekur nga një rënie e shpejtë e energjisë.