Shkon në gjashtë numri i të vrarëve në Gjermani, zbulohet motivi i sulmit
Gjashtë persona janë qëlluar për vdekje në një qendër për nëna dhe fëmijë nga një i dyshuar mashkull, i cili ishte në një mosmarrëveshje për kujdestarinë e vajzës së tij të vogël, thotë policia gjermane.
Viktimat - katër gra dhe dy burra - ishin të gjithë anëtarë të stafit në qendrën në qytetin Stade pranë Hamburgut, transmeton Telegrafi.
Një numër personash të tjerë u plagosën gjithashtu. Foshnja dhe nëna e saj ishin në zyrë në atë kohë, por nuk u lënduan, thanë zyrtarët.
Tre persona, përfshirë të dyshuarin për të shtënë, janë ndaluar nga policia dhe zyrtarët thanë se nuk kishte kërcënim të mëtejshëm për publikun.
Media gjermane raportoi se në qendër ndodheshin gra dhe fëmijë.
Të shtënat u raportuan për herë të parë rreth orës 12:10, sipas policisë lokale, e cila më vonë konfirmoi se "vrasjet që përfshinin viktima të shumta" kishin ndodhur në një "qendër mirëqenieje për të rinj" në Dankerstrasse dhe i tha publikut të shmangte zonën.
Gratë dhe një burrë u qëlluan për vdekje brenda qendrës, tha policia, dhe një person i gjashtë vdiq më vonë nga plagët e marra në spital.
Të gjitha viktimat ishin të rritur. Televizioni gjerman citoi dëshmitarë të kenë thënë se policia qëlloi mbi një makinë me të cilën dy të dyshuar po përpiqeshin të iknin.
Një dëshmitar okular i tha Focus Online se policia bërtiti "ndalo aty ku je" burrit dhe gruas dhe më pas qëlloi midis 10 dhe 15 herë në automjet.
Pamjet e publikuara nga gazeta Bild treguan policinë në një postbllok rrugor në një rrugë rurale aty pranë duke ndaluar një Mercedes me një gomë të shpërthyer.
Oficerë të armatosur shihen në video duke u thënë pasagjerëve të dilnin dhe duke i ndaluar ata ndërsa shtrihen me fytyrën përtokë në rrugë.
Një numër i madh policie dhe personeli emergjent janë parë duke punuar në zonë.
Agjencia e lajmeve AFP citoi më parë një zëdhënës të policisë të thoshte se hetuesit besonin se "nuk ishte një rast femicidi, as nuk përfshin një sfond politik apo diçka të kësaj natyre. Përkundrazi, është një tragjedi familjare e zgjeruar".
Transmetuesit gjermanë ZDF dhe RTL raportuan se një zëdhënës i qytetit kishte thënë se fëmijët në një çerdhe dhe një shkollë fillore aty pranë ishin brenda në kohën e të shtënave dhe që atëherë ishin marrë nga prindërit e tyre.
Qyteti në shtetin e Saksonisë së Poshtme ndodhet rreth 30 km në perëndim të Hamburgut dhe ka një popullsi prej rreth 50,000 banorësh. /Telegrafi/