Shkon në 11 numri i të infektuarve me hantavirus, një kanadez rezulton pozitiv
Një kanadez që lundroi në anijen turistike MV Hondius, e cila u godit nga një shpërthim i hantavirusit në prill, ka rezultuar pozitiv për sëmundjen.
Ai raportohet se kishte zhvilluar simptoma të lehta.
Rasti e çon numrin e përgjithshëm të infeksioneve në 11, të gjitha midis pasagjerëve të anijes turistike.
Tre persona që udhëtonin në anije kanë vdekur, me dy të konfirmuar se kishin pasur virusin.
Anija turistike, e cila u nis nga Argjentina më 1 prill, u ankorua në Tenerife, në Ishujt Kanarie të Spanjës, më pak se një javë më parë, duke u lejuar pasagjerëve të saj të largoheshin dhe të shkonin në izolim.
Anija pritet të mbërrijë në Roterdam të Holandës të hënën dhe stafi i mbetur në bord do të zbarkojë.
OBSH ka rekomanduar 42 ditë izolim për secilin person.
Hantaviruset zakonisht përhapen nga brejtësit, por transmetimi i llojit të Andeve te njerëzit për të cilin OBSH-ja beson se disa nga pasagjerët e anijes e kanë marrë në Amerikën e Jugut është i mundur.
Simptomat mund të përfshijnë ethe, lodhje ekstreme, dhimbje muskujsh, dhimbje stomaku, të vjella, diarre dhe gulçim. Zyrtarët thonë se rreziku i një shpërthimi të madh është shumë i ulët. /Telegrafi/