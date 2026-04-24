Shikoni renditjen e ligës më të barabartë në Evropë – edhe superkompjuteri është i habitur
Shekulli i 21-të nuk ka parë një sezon më të pasigurt në Superligën e Polonisë e njohur si Ekstraklasa. Me pesë xhiro të mbetura në kampionat, pothuajse asgjë nuk dihet. Diferenca e vogël e pikëve dhe lufta e ashpër për çdo pozicion kanë tërhequr vëmendjen edhe jashtë Polonisë, me analistët që e quajnë atë ligën më të pasigurt statistikisht që kanë ndjekur ndonjëherë.
Pesë xhiro para përfundimit të sezonit në PKO BP Ekstraklasa, mbeten shumë të panjohura. Askush nuk e ka siguruar titullin e kampionit, një vend në garat evropiane, apo edhe qëndrimin në ligë. Diferencat në renditje janë minimale.
Lech Poznan kryesues është tre pikë përpara Jagiellonias së vendit të dytë dhe Gornik Zabrze të vendit të tretë, dhe katër pikë përpara ekipit të ri Wisla Plock të vendit të katërt. Zaglebie Lubin ka të njëjtin numër pikësh në vendin e pestë. Matematikisht, Rakow e vendit të gjashtë dhe GKS Katowice e vendit të shtatë janë ende në garë për titullin me 43 pikë.
Evropa nuk ka parë një sezon kaq të çmendur në ligë prej kohësh, edhe skuadra e fundit shpreson për titullin
Nuk ka rrugë të mesme në Ekstraklasa, pasi as skuadra e vendit të tetë, Motor Lublin me 39 pikë, nuk është e sigurt për të qëndruar në ligën e parë, duke pasur vetëm pesë pikë më shumë se Arka Gdynia e vendit të 16-të në zonën e rënies nga kategoria.
Pesë skuadra, nga vendi i 10-të deri në të 14-tin, kanë të njëjtat numër pikësh, 37 pikë. Sipas llogaritjeve të fundit, pragu për të qëndruar në ligë është mbi 40 pikë, që do të ishte pragu më i lartë në histori që nga reforma e garave që u prezantua në vitin 2021.
Analistët: Përkufizimi matematik i çmendurisë
Situata e jashtëzakonshme në ligën polake tërhoqi vëmendjen edhe të analistëve të huaj. Superkompjuteri i Football Meets Data, një nga profilet më të njohura analitike-statistikore në rrjetin social X, dha mendimin e tij për TVPSPORT.PL.
"A është kjo liga më e pasigurt që kemi ndjekur ndonjëherë? Statistikisht, është. Ne përdorim simulime Monte Karlo për rreth 60 gara, dhe Ekstraklasa është ajo ku shpërndarjet e probabilitetit për vendosjen përfundimtare janë më të barabarta. Kjo do të thotë që edhe vetë kompjuteri ka dyshimet më të mëdha se ku do ta përfundojnë ekipet sezonin. Ky është përkufizimi matematik i fjalës 'i çmendur'".
“Këtë vit, ka një betejë të ashpër për titullin në shumë liga, por në pjesët e poshtme të tabelës zakonisht gjithçka është vendosur tashmë. Në Poloni, pothuajse asgjë nuk është vendosur. Bruk-Bet Termalica Nieciecza është i vetmi klub fati i të cilit duket i sigurt", raporton Football Meets Data.
Ata shtojnë se 17 nga 18 klubet kanë ende një shans matematik për t'u kualifikuar në garat evropiane ose për të shmangur rënien nga kategoria me pesë xhirot e mbetura të sezonit.
"Lech Poznan, që kryeson, ka një mesatare prej 1.69 pikësh për ndeshje, një performancë që zakonisht shoqërohet me ekipet e mesit të tabelës në Spanjë ose Gjermani", përmbyll raportin superkompjuteri. /Telegrafi/