Shija më e re e verës në Popeyes ka arritur: Lime & Jalapeño.
Vera gjithmonë kërkon shije që e bëjnë porosinë më interesante. Për ata që duan diçka të freskët, pak pikante dhe ndryshe nga e zakonshmja, Popeyes vjen me Lime & Jalapeño – kombinimin ideal për këtë sezon.
Freskia e lime-it dhe karakteri pikant i jalapeños bashkohen në një shije të balancuar, që shkon në mënyrë perfekte me pulën krokante të Popeyes. Është ai kombinimi që të jep pak më shumë shije në çdo kafshatë, pa e tepruar.
Lime & Jalapeño mund ta provosh në tri mënyra: si sandwich, si wrap ose si giant dip. Sandwich-i është për ata që duan një vakt të plotë e të shijshëm, wrap-i është zgjedhje praktike për diçka të shpejtë, ndërsa dip-i është perfekt për t’ia shtuar këtë shije porosisë tënde të preferuar.
Këtë sezon, Popeyes sjell një arsye më shumë për t’u ndalur dhe për të provuar diçka të re, të freskët dhe pikante.