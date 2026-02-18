Shenjat që tregojnë se nuk po e lani fytyrën aq mirë sa mendoni
Edhe nëse e lani rregullisht fytyrën, është e mundur që nuk po e pastroni mjaftueshëm mirë. Me këshilla nga ekspertë të fushës, po ju tregojmë disa shenja që tregojnë se duhet të përmirësoni rutinën tuaj dhe të mësoni si ta lani fytyrën siç duhet.
Larja e fytyrës është një nga gjërat më të rëndësishme që mund të bëni për lëkurën. Jo vetëm sepse largon papastërtitë, yndyrën e tepërt, djersën dhe mbetjet e produkteve kozmetike, por edhe sepse e përgatit lëkurën për hapat e tjerë të kujdesit.
Procesi duket i thjeshtë: lag, shkumo, shpëlaj! Por shpesh bëjmë gabime si: përdorim pak produkt, nuk e masazhojmë mjaftueshëm gjatë, ose zgjedhim pastrues që nuk e pastrojnë thellë lëkurën. Më poshtë janë disa shenja që tregojnë se nuk po e bëni si duhet — disa prej tyre janë më të fshehta nga sa mendoni.
Ka mbetje grimi ose papastërtish
“Nëse shihni grim në peshqirin me të cilin fshini fytyrën pas larjes, atëherë nuk e keni pastruar mirë”, thotë Ann Marie Cilmi, estetiste e licencuar dhe nënkryetare e inovacionit në Face Haus.
Gjithashtu, mund të vini re mbetje në pambukun që përdorni për tonikun. Një vend tjetër për të kontrolluar është jastëku juaj. (Këshillë: Lajeni këllëfin e jastëkut çdo javë.)
Lëkura duket e bllokuar dhe e rënduar
Nëse keni shpesh pika të bardha, pika të zeza ose puçrra, mund të mos po e pastroni si duhet lëkurën. Kjo ndodh kur produktet nuk hiqen plotësisht.
Estetistja Andrea Ghigliazza-Lembkey, pronare e një klinike estetike në San Francisko, shpjegon se kjo zakonisht ndodh për shkak të përdorimit të gabuar të produkteve, mungesës së eksfolimit, mungesës së hidratimit ose — më shpesh — pastrimit jo të plotë të lëkurës.
Zgjoheni me “sy si rakun”
Grimi i syve — si maskara, lapsi apo hijet me shkëlqim — është i vështirë për t’u hequr. Edhe pse rrallë shkakton puçrra, ai mund të irritojë sytë. Nëse zgjoheni me mbetje grimi rreth syve, kjo është shenjë që fytyra nuk është pastruar mirë.
Cilmi rekomandon përdorimin e një pastruesi të veçantë për grimin e syve. Vendoseni produktin në një pambuk të lagur, mbajeni disa sekonda mbi sy dhe pastaj fshijeni butësisht.
Produktet “rrëshqasin” ose formojnë grimca
Ndoshta nuk e keni dëgjuar termin “pilling”, por me siguri e keni përjetuar. Kjo ndodh kur produktet e kujdesit për lëkurën formojnë grimca të vogla si thërrime gome kur i fërkoni.
Kjo ndodh sepse, kur nuk e pastroni plotësisht fytyrën, mbetet një shtresë e padukshme mbi lëkurë që pengon përthithjen e produkteve të reja. Kur ato përzihen mes tyre, krijojnë këto grimca. Nëse këto grimca kanë ngjyrë kafe ose duken të pista, është shenjë e qartë që lëkura nuk është pastruar si duhet.
Si ta pastroni fytyrën siç duhet
Ekspertët rekomandojnë metodën e pastrimit të dyfishtë (double cleanse).
Hapi i parë: Vendosni një pastrues me bazë vaji mbi lëkurë të thatë dhe masazhojeni për 1–2 minuta. Kjo ndihmon në tretjen e grimit, kremit kundër diellit dhe yndyrës së tepërt.
Pastaj vendosni një peshqir të butë dhe të ngrohtë mbi fytyrë dhe fshijeni butësisht.
Hapi i dytë: Përdorni një pastrues të butë me bazë xheli ose shkume për të larguar mbetjet e fundit. Edhe këtu, masazhoni për 1–2 minuta.