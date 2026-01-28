Shembja e tavanit filmohet nga kamerat në një hotel në Oklahoma
Vizitorët në një hotel në Oklahoma filmuan kur uji filloi të derdhej në një zonë ngrënieje, duke shkaktuar shembjen e tavanit.
Rachel Burrow tha se po qëndronte në Embassy Suites në Norman, me familjen e saj kur uji filloi të vërshonte gjatë mëngjesit, transmeton Telegrafi.
"Dritat filluan të binin dhe unë thashë, o Zot, Tony, duhet të lëvizësh dhe të gjithë thjesht do të shpërndahemi. Nëse nuk do të ishim lëvizur, do të kishim mbetur të lagur", tha Burrow për KTUL-TV.
Nuk u raportuan të lënduar nga përmbytjet ose shembja e mëvonshme e tavanit.
Vizitorët besojnë se përmbytja u shkaktua nga problemet hidraulike të shkaktuara nga temperaturat jashtëzakonisht të ftohta, por hoteli ende nuk e ka konfirmuar se çfarë e shkaktoi incidentin.
"Jam i sigurt se ishte linja e shuarjes së zjarrit që ishte ngrirë dhe nuk e di nëse kjo kishte të bënte me pijet që ishin ngrirë apo me atë zonë që ishte e ftohtë, por ishte pak çmenduri", tha Burrow. /Telegrafi/