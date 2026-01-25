Shefi i VW, Blume: Për shkak të tarifave, fabrika e re e Audi në SHBA nuk është e realizueshme
Grupi Volkswagen i Gjermanisë nuk do të jetë në gjendje të ndërtojë një fabrikë të planifikuar për markën e saj luksoze Audi në Shtetet e Bashkuara nëse nuk ulen tarifat.
Kjo është thënë nga tha drejtori ekzekutiv i VW, Oliver Blume, në një intervistë me të përditshmen gjermane të biznesit Handelsblatt.
"Duke pasur parasysh një barrë të pandryshuar tarifore, nuk mund të financohen investime të mëdha shtesë", i tha Blume gazetës në komentet e publikuara të dielën.
"Ulja e kostove në afat të shkurtër dhe kushtet e besueshme të biznesit në afat të gjatë janë ato që na duhen", ka shtuar ai.
Blume theksoi se bisedimet në Uashington me Presidentin Donald Trump dhe Sekretarin e Tregtisë Howard Lutnick nuk kanë çuar në rezultatet e kërkuara.
"Kushdo që investon dhe ofron vende pune dhe krijim vlerash duhet të ketë gjithashtu avantazhe në anën e kostos", mendon ai. "Ne mbetemi të hapur për zgjidhje nga të cilat do të përfitojnë të dyja palët".
Dega e VW, Audi, ka qenë duke shqyrtuar ngritjen e një fabrike të re në Shtetet e Bashkuara që nga viti 2023, bazuar në atë kohë në subvencionet e reja amerikane që do ta kishin bërë një fabrikë të re fitimprurëse.
Por administrata Trump ka ushtruar presion mbi prodhuesit evropianë të makinave përmes politikës së saj tarifore, e cila, sipas Blume, i kushtoi kompanisë 2.1 miliardë euro (2.5 miliardë dollarë) në nëntë muajt e parë të vitit 2025.
Megjithatë, Blume përshkroi një "strategji të ardhshme" për operacionet e VW në SHBA dhe mundësi të qarta për rritje.
Por ai shtoi se një objektiv i mëparshëm për një pjesë tregu prej 10% ishte i vjetëruar. VW duhej të vepronte hap pas hapi, tha ai. /Telegrafi/