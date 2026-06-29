Shefi i OBSH-së për Evropën u bën thirrje qeverive ta trajtojnë nxehtësinë ekstreme si një 'krizë shëndetësore'
Vala e nxehtësisë, e cila ka marrë mijëra jetë në të gjithë Evropën, ka nxjerrë në pah nevojën që sistemet shëndetësore të përgatiten më mirë për temperaturat ekstreme.
Ndërsa temperaturat arritën 40°C në disa pjesë të kontinentit, thirrjet për urgjencë u rritën, spitalet trajtuan më shumë pacientë me sëmundje të lidhura me nxehtësinë, dhe të moshuarit dhe njerëzit me sëmundje kronike u përballën me rreziqe të shtuara.
"Njihni nxehtësinë ekstreme si një krizë shëndetësore dhe veproni para se temperaturat të arrijnë kulmin", shkroi Kluge në një postim në X të hënën, transmeton Telegrafi.
"Gatishmëria për nxehtësinë duhet të jetë funksionale: lirimi i shtretërve, mbrojtja e pacientëve me rrezik të lartë, sigurimi i ftohjes, kontrollimi i energjisë rezervë dhe mbështetja e punonjësve të shëndetësisë", shtoi ai.
Nxehtësia ka ushtruar tashmë presion mbi shërbimet shëndetësore në disa vende. Në Francë, dhomat e urgjencës kanë raportuar një rritje katërfish të kushteve të lidhura me nxehtësinë, të tilla si goditja nga nxehtësia, dehidratimi dhe hiponatremia.
Në Mbretërinë e Bashkuar, Shërbimi i Ambulancës së Londrës tha se nxehtësia ekstreme kontribuoi në ditën e saj më të ngarkuar të regjistruar ndonjëherë, duke iu përgjigjur 8,869 thirrjeve emergjente të premten e kaluar.
Disa spitale të NHS-së deklaruan gjithashtu incidente kritike pasi defektet e ftohjes prishën pajisjet mjekësore, sallat e operacionit dhe repartet, duke shtuar presion mbi shërbimet që tashmë menaxhojnë goditjen nga nxehtësia, dehidratimin dhe pacientët e moshuar vulnerabël. /Telegrafi/