Shefi i NATO-s thotë se komentet e Trump janë si 'grindje familjare'
NATO, gurthemeli i mbrojtjes së kombeve perëndimore, është më e fortë se kurrë. Kjo sipas Sekretarit të Përgjithshëm të saj, Mark Rutte, i cili po fliste për BBC në samitin e aleancës në Ankara.
Kjo pavarësisht disa fjalëve nxitëse nga Donald Trump, i cili tha se sa i zhgënjyer ishte që NATO nuk iu bashkua luftës së tij me Iranin, transmeton Telegrafi.
Trump përsëriti pikëpamjen e tij se SHBA-të duhet të marrin kontrollin e Grenlandës dhe e quajti Spanjën "një partnere të tmerrshme", megjithëse ai theksoi gjithashtu se kishte pasur "bashkim" në takimin e udhëheqësve në Ankara - dhe se kishte pasur "dashuri të jashtëzakonshme në atë dhomë".
"Është pak si në një familje, ke familje ku nuk grindesh kurrë dhe pastaj shpërthen plotësisht", tha Mark Rutte, një politikan i sjellshëm dhe elokuent që shërbeu si kryeministër i Holandës dy vjet më parë.
"Trump", vazhdoi ai, "është plotësisht i përkushtuar ndaj NATO-s".
Vërtet? Çfarë e bën kaq të sigurt? Në fund të fundit, ky është një president që ka treguar në të kaluarën se tërheqja e SHBA-së nga NATO ishte "përtej çdo rishqyrtimi".
Këtu në Ankara ai përsëriti pohimin e tij se SHBA-të kishin marrë një kthim të dobët nga "triliona" dollarë që kishin investuar në NATO.
"Jam 100% i bindur [se Trump është i përkushtuar ndaj NATO-s]", tha Rutte.
"Sepse e di që Shtetet e Bashkuara, përfshirë edhe këtë president, veçanërisht këtë president, e kuptojnë gjithashtu se - merrni [Operacionin Amerikan] Epic Fury [kundër Iranit], nuk do të kishte ndodhur në këtë masë pa përdorur Evropën si një platformë projeksioni të fuqisë. Pesë mijë aeroplanë u ngritën nga bazat evropiane bazuar në marrëveshje dypalëshe bazimi në të parën, në gjashtë javët midis fundit të shkurtit dhe mesit të prillit, derisa hyri në fuqi një armëpushim", shtoi ai.
Me vendet nordike të NATO-s afër grumbullit masiv të bazave të nëndetëseve të armatosura me armë bërthamore të Rusisë në Gadishullin Kola në bregdetin Arktik të Rusisë, Rutte theksoi se kjo vepron si një lloj sistemi paralajmërimi të hershëm për Uashingtonin.
"Nuk doni që nëndetëset bërthamore ruse të përfundojnë në brigjet e Shteteve të Bashkuara", thotë ai.
"Ne e parandalojmë këtë si NATO kolektivisht." Pra, për të gjitha këto arsye, ne jemi në këtë së bashku, 32 vende dhe kombe, sepse kemi nevojë për njëri-tjetrin", shtoi Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s.
Ky samit i NATO-s, pavarësisht shpërqendrimeve të herëpashershme, ishte kryesisht për shndërrimin e premtimeve të qeverive evropiane për më shumë para për mbrojtjen në veprime konkrete.
Qëllimi është të galvanizohet kapaciteti industrial i kontinentit deri në atë pikë sa të mund të përballojë kërcënimin që paraqet arsenali i gjerë i Rusisë me dronë, raketa balistike.
Ndërsa disa vende, si Britania, nuk kanë arritur të përcaktojnë një rrugë për të shpenzuar 3% të PBB-së për mbrojtje deri në vitin 2030, Rutte është qartësisht i kënaqur me rritjet e arritura që nga samiti i fundit në qytetin e tij të lindjes, Hagë, në vitin 2025.
"Sot bëmë një bilanc dhe një të katërtën e një trilioni [dollarësh] shtesë të shpenzuar nga kanadezët dhe evropianët në dy vjet. Është tronditëse. Pra, ne po ia dalim mbanë dhe tani duhet ta rrisim edhe më tej prodhimin industrial të mbrojtjes, duke bërë përparim dhe duke ruajtur mbështetjen për Ukrainën", tha ai. /Telegrafi/