Kërcënimi i ri i Trumpit për Grenlandën shkakton traumën e pashëruar të Evropës
Të zënë midis një sërë krizash të brendshme dhe ndërkombëtare, evropianët shpresonin që, të paktën, Grenlanda nuk do të ishte më një nga shqetësimet e tyre.
Megjithatë, kjo shpresë rezultoi jetëshkurtër - zgjati vetëm gjashtë muaj, transmeton Telegrafi.
Jo shumë kohë pasi zbarkoi në Ankara, Turqi, për të marrë pjesë në samitin vjetor të liderëve të NATO-s, presidenti i SHBA-së, Donald Trump ringjalli ambicien e tij për të pushtuar Grenlandën, ishullin e pasur me minerale që i përket mbretërisë së Danimarkës dhe që Trump e ka ndjekur prej kohësh si marrëveshjen përfundimtare të pasurive të paluajtshme.
Grenlanda "duhet të kontrollohet nga Shtetet e Bashkuara, jo nga Danimarka", tha Trump të martën, pasi u prit nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan.
"Grenlanda nuk e ndihmon Danimarkën. Danimarka nuk shpenzon para për të ndihmuar vërtet Grenlandën", shtoi ai.
Të nesërmen, Trump i rriti pretendimet e tij.
"Grenlanda është shumë e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara, por nuk është e rëndësishme për Danimarkën. Nuk jam i kënaqur me NATO-n për atë që bënë me Grenlandën", tha ai.
Këto komente u bënë menjëherë të njohura në faqet e para të gazetave në mbarë botën, duke e detyruar kryeministren daneze Mette Frederiksen të mbronte përsëri integritetin e vendit të saj kundër njërit prej aleatëve të saj ushtarakë - një skenar thellësisht i pazakontë për një samit të aleancës ushtarake.
"Pozicioni i SHBA-së, për fat të keq, është shumë i qartë për këtë temë. Por qëndrimi ynë është po aq i qartë sa ka qenë gjatë gjithë kohës: Grenlanda nuk është në shitje. Shpresoj që të gjithë aleatët do të respektojnë të drejtën e popullit të Grenlandës për vetëvendosje", u tha Frederiksen gazetarëve në Ankara.
"Ne jemi të gatshëm të mbrojmë çdo centimetër të NATO-s, përfshirë territorin tonë", shtoi ai.
Për evropianët, kjo është një rikthim i dhimbshëm në janar, kur Trump kërcënoi të vendoste një tarifë prej 10% për tetë vende evropiane për të detyruar Danimarkën të hiqte dorë nga Grenlanda.
Saga traumatike, e cila zgjati pesë ditë, e solli aleancën transatlantike më afër shembjes se në çdo kohë në historinë e saj 77-vjeçare. BE-ja, e cila ndan 23 anëtarë me NATO-n, mblodhi një samit urgjent të udhëheqësve për t'u përgatitur për atë që mund të kishte shndërruar në një luftë tregtare në shkallë të plotë.
Përplasja u qetësua përfundimisht nga Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i cili u takua me Trumpin në Davos të Zvicrës dhe arriti një "marrëveshje kornizë" për të rritur sigurinë në Groenlandë dhe në të gjithë rajonin e Arktikut.
Një valë lehtësimi përfshiu Evropën. Në kohën kur udhëheqësit u takuan në Bruksel për samitin e emergjencës, atmosfera ishte transformuar. Megjithëse folën për nevojën për respekt të ndërsjellë dhe vigjilencë të shtuar, të gjithë buzëqeshën dhe i përkëdhelën njëri-tjetrit në shpinë, duke sinjalizuar një gatishmëri për të mbyllur kapitullin dhe për të ecur përpara.
Grenlanda u zhduk shpejt nga biseda kryesore dhe energjia politike u zhvendos përsëri në Ukrainë, Rusi, Kinë dhe Lindjen e Mesme.
Megjithatë, në Kopenhaga, një shqetësim i fortë vazhdoi, pasi çështja kryesore e mosmarrëveshjes së hidhur mbeti e pazgjidhur në mënyrë të pakëndshme.
Që nga ngjarjet e janarit, Danimarka dhe Grenlanda kanë ndjekur në mënyrë diskrete bisedimet trepalëshe me Shtëpinë e Bardhë për të gjetur një mirëkuptim të ri të përbashkët mbi ishullin e mbuluar me akull, i cili ende qeveriset nga një marrëveshje dypalëshe e mbrojtjes e vitit 1951.
Rruga diplomatike ka ecur ngadalë dhe ende nuk ka dhënë ndonjë rezultat të prekshëm.
Në maj, New York Times raportoi se SHBA-të po shtynin përpara për të siguruar një klauzolë të përhershme mbi vendosjet ushtarake dhe të drejtën e vetos mbi investimet e reja për të shmangur Rusinë dhe Kinën, dy kërkesa që sfidojnë drejtpërdrejt sovranitetin.
Të martën, Rutte premtoi të "sigurohej që marrëveshja të zbatohej hap pas hapi" në mënyrë që Trump të mund të instalojë përfundimisht Kupolën e Artë në Grenlandë. (Sistemi mbrojtës shumështresor dhe shumëmiliardë dollarësh është në fazat e hershme të zhvillimit.)
Ndërsa Kopenhaga dhe Nuuk janë të etur ta bëjnë diplomacinë një sukses, ata kanë rezerva serioze nëse ndonjë marrëveshje do ta kënaqte në mënyrë efektive fiksimin e Trump, duke pasur parasysh sa personale është bërë.
Trump e ka paraqitur Grenlandën në mënyra të ndryshme si një transaksion maksimalist toke, një çështje sigurie kombëtare dhe një dëshirë të zjarrtë për pronësi.
Zyrtarët danezë paralajmërojnë privatisht se Shtëpia e Bardhë mund të përdorë ende metoda alternative për të çuar përpara aneksimin përmes mjeteve jo-ushtarake dhe u bëjnë thirrje kolegëve të tyre evropianë të qëndrojnë në gatishmëri të lartë në vend që të bien në vetëkënaqësi. /Telegrafi/