Shefi i NATO-s: SHBA mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj mbrojtjes kolektive të aleancës
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, riafirmoi angazhimin e Shteteve të Bashkuara ndaj aleancës transatlantike, duke theksuar se Uashingtoni vazhdon të luajë një rol udhëheqës në mbrojtjen kolektive të NATO-s.
“Shtetet e Bashkuara mbeten plotësisht të përkushtuara ndaj NATO-s”, u tha Rutte gazetarëve gjatë një konference të përbashkët për shtyp me kryeministrin norvegjez Jonas Gahr Store në Bruksel.
“Ne e shohim këtë angazhim çdo ditë në të gjithë aleancën me trupat amerikane në Evropë, udhëheqjen amerikane brenda aleancës dhe kontributet e SHBA-së në mbrojtjen tonë kolektive”, tha ai kur u pyet nëse Norvegjia mund të mbështetej ende te NATO dhe SHBA-ja në rast të një sulmi.
Rutte deklaroi se angazhimi i Uashingtonit demonstrohet përmes veprimeve konkrete, duke vënë në dukje se SHBA-të vazhdojnë të mbështesin arkitekturën e sigurisë së NATO-s në baza ditore.
Shefi i NATO-s theksoi gjithashtu rëndësinë strategjike në rritje të Arktikut dhe Veriut të Epërm, duke e përshkruar ekspertizën dhe lidershipin e Norvegjisë si thelbësore për qëndrimin e aleancës në rajon.
Ndërkohë, Store theksoi se rritja e shpenzimeve të mbrojtjes duhet të koordinohet midis aleatëve për të forcuar aftësitë e përgjithshme të NATO-s dhe planet rajonale të mbrojtjes.
Ai vuri në dukje se të gjitha vendet nordike janë tani të integruara në strukturën komanduese të NATO-s në Norfolk, duke reflektuar realitetet në zhvillim të sigurisë dhe përgjegjësinë në rritje të Evropës brenda aleancës.
Më herët, Store u takua me Presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, dhe Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. /AA/