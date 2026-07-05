Shefi i Mbrojtjes gjermane kundërshton ndarjen e informacionit me ministrat e AfD-së
Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, tha të dielën se është në favor të përjashtimit të ministrave të mundshëm të Alternativës së ekstremit të djathtë për Gjermaninë (AfD) në administratat shtetërore nga përfshirja në ndarjen e informacionit të klasifikuar.
Ai përmendi lidhjet e ngushta të AfD-së me Moskën dhe presidentin rus Vladimir Putin si arsyen kryesore, transmeton Telegrafi.
"Mjafton të dëgjosh deklaratat publike të shumë, shumë përfaqësuesve të AfD-së. Lidhjet e tyre të ngushta me Putinin janë të pamohueshme", tha Pistorius kur u pyet nëse do të kishte rezerva për kalimin e informacionit të klasifikuar te një ministër i AfD-së në një intervistë me tabloidin gjerman Bild.
"Dyshimi se ka para që vijnë nga Rusia është gjithashtu i pranishëm. Është e qartë se kjo nuk duhet të ndodhë", tha ministri nga Partia Social Demokratike, SPD.
AfD doli e dyta në zgjedhjet kombëtare të shkurtit 2025 me 20.8 përqind të votave, rezultati më i mirë nga një parti e ekstremit të djathtë që nga Lufta e Dytë Botërore. Dhe dy shtete lindore, Saksonia-Anhalt dhe Mecklenburg-Pomerania Perëndimore, do të shkojnë në zgjedhje në shtator.
Sipas mediave gjermane, AfD beson se shansi i saj më i mirë për pushtet në afat të shkurtër është në Saksoni-Anhalt ku mund të fitojë një shumicë të plotë që do të dërgonte valë tronditëse në të gjithë Gjermaninë, pasi partia do të ishte në gjendje të formonte një qeveri shtetërore për herë të parë.
Sipas sistemit federal të Gjermanisë, 16 qeveritë shtetërore kanë kompetenca të gjera në shumë fusha, duke përfshirë disa aktivitete të shërbimeve të inteligjencës.
Mundësia që AfD të fitojë një shumicë absolute në Saksoni-Anhalt është një shkak për "shqetësim të madh", tha Pistorius.
AfD "nuk lë dyshime për qëllimet e saj për demokracinë tonë. Prandaj, kjo do të ishte një shenjë shumë, shumë e keqe. Ne duhet të jemi të përgatitur ta trajtojmë këtë edhe më me vendosmëri dhe ta kundërshtojmë", tha ai gjithashtu.
Fitoret e mëdha në zgjedhjet e shtatorit do ta çimentonin më tej dominimin e AfD-së në pjesë të mëdha të Gjermanisë lindore, dhe do ta nxisnin debatin nëse konservatorët e kancelarit gjerman Friedrich Merz mund të vazhdojnë të ruajnë të ashtuquajturin "mur mbrojtës" që e mban të djathtën ekstreme jashtë qeverisë federale.
Megjithatë, AfD ende po përballet me skandale. Një imazh, i siguruar nga podkasti "Inside AfD" i POLITICO-s, duket se tregon Martin Reichardt, një anëtar të AfD-së në parlamentin federal të Gjermanisë, duke ngritur krahun e majtë ndërsa buzëqesh gjatë një takimi gjashtë vjet më parë. /Telegrafi/